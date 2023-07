Uno spazio aperto a tutti di fronte a via D'Amelio, l'ex Fly tennis diventerà il "Centro sportivo Borsellino"

Un centro sportivo intitolato alla memoria di Paolo Borsellino, aperto a tutti, a pochi passi dal luogo della strage di via D’Amelio. A finanziare il progetto di riconversione dell'ex "Fly tennis" di via Autonomia Siciliana, condiviso e sostenuto dalla famiglia del giudice ucciso insieme alla scorta dalla mafia e in particolare dal figlio Manfredi, sarà il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri e metterà insieme diversi soggetti per creare un centro di aggregazione, veicolare i valori sani dello sport e contrastare povertà educativa e illegalità. "Felici di poter contribuire - ha detto ieri il ministro dello Sport, Andrea Abodi - al recupero del decoro e della dignità per un luogo che si riempirà di sport, socialità e vita. Mi impegno a dare, insieme ad altri colleghi di Governo, supporti per recuperare i luoghi dell’abbandono sportivo per farli diventare luoghi del riscatto attraverso lo sport sociale".

Il progetto è stato "sposato" da Manfredi Borsellino, dirigente di polizia oggi alla guida del commissariato Libertà, che per anni ha frequentato il "Fly tennis" che ospitava un torneo di calcetto intitolato alla memoria del padre. E proprio lui, si legge in una nota inviata da Vivi sano ets, intende recuperare una porzione di questo spazio ove realizzare un grande campo sportivo polivalente aperto alla pubblica fruizione e dedicato alla memoria di Paolo ed agli agenti della sua scorta. L'area risulta di proprietà del Seminario eparchiale di Piana degli Albanesi e verrà messa a disposizione attraverso la collaborazione della Caritas Diocesana e dal suo braccio operativo, la cooperativa Kleìse che condurrà attività inclusive all’interno dello spazio insieme a Vivi sano ets, soggetto responsabile del progetto. Il progetto è condiviso dalle scuole di ogni ordine grado del territorio e da un ampia rete di partner pubblici e privati in rappresentanza dell’intera comunità educante.

Vivi sano ets è da anni impegnata in progetti di riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di spazi pubblici accessibili attrezzati per il gioco e lo sport con attenzione alla salubrità ambientale. In questa logica sono stati realizzati a Palermo nel più recente passato il Parco della Salute al Foro italico, la "Casa delle ninfee" presso il Giardino Inglese "Parco Piersanti Mattarella" (attualmente in fase di restauro) e il "Parco dei suoni" presso il complesso dell’Istituto dei ciechi Florio e Salamone di Palermo. Proprio con quest’ultimo il nuovo campo sportivo, previsto nel progetto, sarà confinante e verrà direttamente connesso in occasione di eventi sportivi di particolare rilevanza. Due porzioni urbane, entrambe progettate dallo Studio Provenzano architetti associati, scampate all’edificazione che ha caratterizzato l'intera area che ricade nell'ottava circoscrizione.

Il ministro Abodi, ieri a Palermo per partecipare alla commemorazione ma anche per vedere ciò che resta del vecchio impianto, ha aggiunto: “La creazione, tra pochi mesi, del Centro sportivo educativo Paolo Borsellino, emblematicamente davanti a via D’Amelio, ha l’ulteriore significato di produrre rigenerazione umana che toglie spazi alla mafia e li restituisce alla vita”. Le attività promosse presso il centro saranno gratuite e verranno cofinanziate da Fondazione "Con il Sud" e da Unicredit.