Ast, azzerato il consiglio d'amministrazione: Giovanni Giammarva è il nuovo presidente

Azzerato il Consiglio di amministrazione dell’Ast. Come annunciato dal presidente della Regione Renato Schifani nei giorni scorsi. Il nuovo presidente è Giovanni Giammarva, ex componente del collegio sindacale di Ast, che ha preso il posto di Santo Castiglione. Nel Cda entrano Antonino Gattuso e Rosalba Basile, avvocati che prendono il posto di Eusebio Dalì e del legale Tania Pontrelli.

"La revoca del Cda, di cui ho fatto parte - commenta Dalì, da sempre vicino a Gianfranco Miccichè - non la considero una bocciatura, perché abbiamo sempre operato nell’interesse esclusivo dell’azienda. E' stata una scelta del governatore, sic et sempliciter. Auguro buon lavoro al nuovo Cda. Abbiate cura dei padri e madri di famiglia che lavorano in Ast, specie per i precari, interinali e di Ast Sistemi: non sono 'personale da mantenere' - conclude Dalì - bensì una risorsa per questa azienda".

Adesso c'è da capire verso che futuro andrà l'azienda. La prospettiva è quella di una gestione diretta da parte della Regione ma con significative aperture ai privati. Preoccupati i lavoratori. E proprio sul futuro dei lavoratori si concentra l'intervendo della deputata del Movimento 5 stelle all'Ars Jose Marano. "Nonostante le rassicurazioni avute durante l'audizione in commissione all'Ars sulla volontà di risolvere i problemi societari e scongiurare la privatizzazione dell'azienda - spiega Marano - il governo regionale appare incurante del destino dei lavoratori e dei disagi provocati ai cittadini. Ebbene, qualunque siano le intenzioni del governo regionale sulla governance aziendale, l'obiettivo deve essere quello di salvaguardare i livelli occupazionali e la qualità del servizio. Il clima di incertezza infatti non favorisce gli investimenti e provoca instabilità in una compagnia che dovrebbe essere la punta di diamante del trasporto pubblico isolano. Da settimane infatti i viaggiatori assistono inermi a continue cancellazioni di tratte. Una situazione inaccettabile - conclude la deputata - figlia dei mancati investimenti, di una politica balbettante e di crisi industriali sbandierate a comando. Basta incertezze e altri commissariamenti".