Ecosostenibile e con attività di Pet Therapy, passi in avanti per il nuovo canile a Falsomiele: "Pronto in 18 mesi"

In un bene confiscato alla mafia sorgerà il nuovo canile di Palermo. Quel terreno in fondo Magliocco appartenuto ai Bontate nella zona di Falsomiele - che grazie a una donazione di un importante cantante italiano da tempo impegnato per i diritti degli animali è diventato uno spazio di primo soccorso per i trovatelli - presto ospiterà cani e gatti randagi abbandonati. E' lì che il Comune ha intenzione di costruire: sia per decongestionare la struttura di via Tiro a Segno, unico presidio veterinario pubblico, sia per sgomberare progressivamente l'ex Mattatoio di via Macello, a oggi luogo di degenza degli animali nonostante l'inidoneità a ospitarli. Tempi di realizzazione? "Se siamo bravi entro un anno e mezzo lo faremo, dipende da due fattori: risorse e progettazione leggera per andare più veloci" dice a PalermoToday l'assessore al Benessere animale Rosi Pennino.

L'agrumeto confiscato alla mafia riconvertito grazie a una donazione

Per anni il Comune ha fatto scouting, a caccia di luoghi idonei a costruire il canile. "O erano troppo vicini ai centri abitati - precisa ancora l'assessore - o senza servizi primari o ancora in terreni discesi e sconnessi, per cui lo sbancamento sarebbe costato più della costruzione. Abbiamo così individuato questo spazio". Ben 27 mila metri quadrati di agrumeto, con alcuni alberi di nespole e da frutto, e un piccolo fabbricato appartenuto a una delle famiglie di spicco di Cosa nostra. E' il 2015 quando viene riconvertito, dopo che l'Agenzia dei beni confiscati lo ha assegnato a una custode, Francesca Cognato, che in questi dieci anni, grazie alla sua associazione Sos primo soccorso cani e gatti onlus, ha ospitato trovatelli in cerca di cure. "Per cinque anni però - dice a PalermoToday - non ho potuto realizzare il mio sogno. Fin quando non è arrivata la donazione di questo cantante (del quale non vuole dire il nome ndr) che da sempre ha a cuore il benessere degli animali".

A oggi, nel rifugio che si trova al civico 38 di via Valenza, nel cuore di Falsomiele, ci sono circa una trentina di box, 80 cani e quasi 20 gatti. "Questo luogo era già troppo grande per chi lo ha preso in consegna - spiega ancora Pennino - e la nostra intenzione è quella di fare un percorso insieme alla stessa custode, già impegnata nel sociale, con diversi progetti per il benessere animale. Intanto abbiamo fatto un accordo per acquisire delle particelle di terreno e messo da parte delle risorse a bilancio. Il presidio sanitario di via Tiro a Segno è migliorato con l'acquisto di un apparecchio radiologico e la creazione del gattile. Ma non si possono sviluppare lì ulteriori interventi. Per questo ci siamo dovuti guardare intorno".

L'ex Mattatoio, il luogo di degenza dei cani sarà sgomberato

Per evitare la saturazione, negli anni il Comune ha sfruttato l'ex Mattatoio di via Macello, a Romagnolo. Non un canile, ma un luogo di degenza autorizzato temporaneamente, per sei mesi, dai veterinari dell'Asp in accordo con l'area Politiche socio-sanitarie, ufficio igiene e sanità di Palazzo delle Aquile. "Lì mandiamo tutti quei cani operati o soccorsi che hanno necessità di una degenza. Noi lo consideriamo come un luogo di snodo, perché è e resta una struttura 'fatiscente', peraltro in una zona piena di abitazioni, alle spalle di via Bennici, e questo rende impossibile la vita degli abitanti. Lo svuotamento sarà graduale ma necessario, per poter far vivere una vita più dignitosa ai nostri animali".

Un canile moderno, ecosostenibile e con ampi spazi per la sgambatura

L'idea così è quella di costruire un canile moderno, che non vede il cemento, ma la costruzione di box in moduli ecosostenibili, e ampi spazi per la sgambatura. Ecco perché i tempi non dovrebbero essere lunghissimi. "Con Giovanni Giacobbe, Garante regionale dei diritti degli animali, e Ilenia Rimi, esperta per il Benessere animale del Comune di Palermo che hanno prestato la loro consulenza a titolo gratuito - spiega l'assessore Pennino - abbiamo ragionato su una progettazione che eviti la cementificazione e garantisca spazi all'aria aperta, come accade già per altri canili d'Italia. Il nuovo canile-rifugio andrà così definitivamente a sostituire l'ex Mattatoio e ci consentirà di agevolare la campagna di adozioni".

Adozioni, pet therapy e attività sociali

Il rifugio dell'associazione già presente a fondo Magliocco non sarà comunque smantellato, ma andrà ad arricchire il servizio. "Quando mi è stato assegnato - dice ancora la custode, Francesca Cognato - era un terreno incolto, pieno di erbacce e rovi, abbandonato a se stesso da anni. Nelle more dell'accordo con l'amministrazione c'è la possibilità non solo di portare i cani, ma anche di fare attività sociali collaterali: pet therapy per ragazzi con difficoltà, incontri per favorire la socializzazione con donne di varie etnie e per ospitare qualcuno che ha commesso reati minori e viene a dare una mano al rifugio. I costi di gestione sono incalcolabili, solo per le crocchette spendo circa 40 euro al giorno. A questo vanno aggiunte le spese veterinarie, per l'umido e le medicine. Ecco perché ogni donazione è ben accetta".