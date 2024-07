Monreale, riapre il campo Conca d'Oro: ora è in erba sintetica

Riapre il campo sportivo Conca d'Oro di Monreale. L'impianto, adesso totalmente in erba sintetica, al termine dei lavori, è stato inaugurato ieri pomeriggio alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e della Giunta comunale. La fase progettuale e di realizzazione dell’opera sportiva è stata seguita dall’ex assessore Letizia Sardisco che ha passato il testimone al neo assessore allo sport Salvo Giangreco.

"La realizzazione di questo progetto significa restituire lo sport a Monreale e soprattutto dare un'opportunità a tutti i giovani che si avvicinano allo sport che, prima di una sana competizione, deve essere qualcosa che consenta di crescere in modo ottimale, trasmettendo dei valori che per noi sono fondamentali. Qui - afferma Arcidiacono, sindaco di Monreale - nasceranno la cittadella dello sport, un campo trivalente e una palestra all’aperto. Stiamo completando il progetto che avevamo iniziato con l'assessore Sardisco e che oggi viene portato avanti dall'assessore Giangreco, per consentire a Monreale di essere tra le prime città ad avere tutti gli impianti sportivi da offrire alla cittadinanza". L’inaugurazione è proseguita con l’avvio del Torneo dei Quartieri, edizione 2024.