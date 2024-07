Omicidio Bacchi, un altro diciottenne in carcere per la rissa mortale davanti alla discoteca

Un altro arresto per la morte di Francesco Bacchi. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo nei confronti di un giovane già indagato per la rissa avvenuto a gennaio scorso vicino la discoteca Medusa di Balestrate in cui ha perso. A poco più di un mese dall’omicidio del ventenne erano stati già arrestati quattro ragazzi di 18 e 19 anni. Il diciottenne (C. L. le iniziali) destinatario della recente misura, minorenne all'epoca dei fatti, inizialmente era stato collocato in una comunità.

I fatti risalgono alla notte tra il 13 e il 14 gennaio scorso quando scoppiò una violenta rissa tra alcuni giovanissimi clienti del locale di via Palermo nel corso della quale Francesco Bacchi - secondo quanto ricostruito dal Comando provinciale nei giorni a seguire - aveva riportato numerose gravi lesioni che hanno purtroppo causato la sua morte. In quella occasione due gruppi contrapposti si erano affrontati con calci e pugni. A sferrare i colpi letali, secondo l’accusa, sarebbe stato Andrea Cangemi, indagato per omicidio preterintenzionale, che però ha sempre sostenuto di essersi difeso.

Da quel giorno le indagini dei militari dell'Arma, coordinate dalla Procura per i minorenni, sono andate avanti facendo emergere un quadro indiziario ritenuto sufficientemente chiaro sulle responsabilità dei ragazzi coinvolti. Alla luce degli elementi raccolti il gip ha accolto la richiesta del pubblico ministero disponendo la custodia cautelare del diciottenne C. L. nel carcere minorile Malaspina. L’indagato, ad oggi incensurato, sarà interrogato domani dal giudice per le indagini preliminari che nell’ordinanza ha descritto la sua indole come “aggressiva e violenta”.