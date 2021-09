VIDEO | Nuovo anno scolastico, gli auguri di Orlando e Marano: "Lavoriamo insieme perché le scuole siano sicure"

Il messaggio di auguri del sindaco Leoluca Orlando e dell'assessore comunale alla Scuola Giovanna Marano alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico: "A tutte e tutti voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, famiglie, docenti, personale scolastico e dirigenti rivolgiamo un pensiero affettuoso all'inizio del nuovo anno scolastico con l'augurio che possa svolgersi in un clima sereno e traghettarci, finalmente, oltre l’emergenza sanitaria. La pandemia ci ha insegnato e ricordato il grande valore del ritrovarsi giornalmente all'interno della scuola, centro nevralgico della comunità, e ci ha reso più consapevoli di quanto siano essenziali le relazioni, soprattutto in presenza, tra tutti coloro che sono coinvolti nel percorso educativo.



In questi anni, fronteggiare la diffusione del contagio ha imposto molti cambiamenti, anche radicali, rendendo necessario dedicare costante impegno ed energia alla sfida di coniugare la garanzia del diritto allo studio con il rispetto del diritto alla salute. Non è stato e non sarà facile. Ma, in questi mesi, l'amministrazione comunale ha lavorato insieme alle scuole, a fianco delle famiglie, per proseguire e perfezionare il percorso avviato lo scorso anno scolastico. Continueremo a vigilare con cura per applicare tutte le precauzioni e gli accorgimenti che, via via, saranno ritenuti utili a mantenere la scuola in presenza e scongiurare il contagio, dall’accurata igiene degli ambienti all’uso della mascherina e al distanziamento, per assicurare continuità all'anno scolastico che ci apprestiamo a vivere.



Consapevoli che la cura nella crescita delle giovani generazioni, la loro educazione e l'apprendimento della cittadinanza sono elementi cruciali per il futuro della nostra città, e che la scuola, in questo percorso, ha un ruolo essenziale, confidiamo nell’esempio e nel senso di responsabilità di tutta la comunità educante. In questo particolare momento, come non mai, tutte e tutti siamo chiamati a rendere vive le indicazioni e le prescrizioni del Patto di Corresponsabilità, rendendo genitori, scuola, alunne, alunni e istituzioni protagonisti, in feconda sinergia, del processo educativo dell'intera comunità che intenda coinvolgere tutti i soggetti del territorio per riportare l'educazione al centro.



Se riusciamo nuovamente a tornare dentro le aule è grazie al senso di responsabilità di tutti coloro che, quotidianamente, lavorano per rendere le nostre scuole dei luoghi ricchi di possibilità educative e formative. A dirigenti scolastici, insegnanti e personale, il cui ruolo è prezioso più che mai in questo momento, un augurio di buon lavoro pieno di gratitudine. A bambine, ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie il nostro più sincero augurio perché questo nuovo anno scolastico possa essere pieno di esperienze di crescita".