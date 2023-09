L'Amat decide di puntare sui giovani e, in accordo con il Comune, a partire da lunedì prossimo (2 ottobre) lancerà una nuova formula di abbonamento riservata a tutti gli under 27. Un modo per spingere i ragazzi verso una cultura del trasporto pubblico (che in futuro si spera potrà avere effetti benefici sull'ambiente e anche sulla qualità della vita, eliminando parte del traffico che atavicamente soffoca Palermo), ma anche con un'attenzione alle proprie casse.

Il nuovo abbonamento varrà 9 mesi - coprendo quindi anche tutto il periodo scolastico - e sarà rivolto a tutti i giovani tra gli 11 e i 27 anni. Costerà soltanto 100 euro, cioè poco più di 10 euro al mese, per utilizzare indistintamente tutte le linee dell'Amat (bus e tram). Dallo studio realizzato dall'azienda, basandosi sui dati Istat, e ipotizzando - decisamente al ribasso - che appena il 10% della fascia di popolazione interessata (cioè 21.500 persone) decida di acquistare questa formula, ne deriverebbe un introito di 2 milioni e 150 mila euro per l'ex municipalizzata. Ovvero quasi quattro volte il fatturato del 2022, che per un titolo di viaggio simile, riservato agli studenti, è stato di poco meno di 600 mila euro.

Il nuovo abbonamento riservato agli under 27 è una piccola rivoluzione, basti pensare che attualmente esiste una formula simile che è rivolta però soltanto agli studenti e che prevede un costo di 15 euro al mese (42 euro per 3 mesi, 80 per 6 e 150 euro per un anno), ma potendo utilizzare soltanto 4 linee (a scelta) tra bus e tram. Nel 2022 sono stati poco meno di 17 mila complessivamente gli abbonamenti di questo genere venduti dall'Amat. La formula più richiesta è stata quella mensile (circa 9 mila studenti) e quella meno gettonata proprio quella annuale (acquistata da appena 255 persone). Ed è a partire da questi dati che si è pensato alla nuova soluzione. Inoltre è prevista la possibilità di convertire gli abbonamenti già acquistati a settembre, prima quindi del lancio della nuova iniziativa.

Il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta, quando quest'estate aveva deciso di potenziare il trasporto pubblico da e verso le borgate marinare, a cominciare da Mondello, riuscendo poi a far incassare la cifra record di oltre un milione con la vendita di biglietti, disse a PalermoToday che l'azienda doveva assecondare le esigenze dei cittadini, capire quindi dove volevano andare e garantire il servizio. L'operazione "mare" è stata davvero un successo - grazie anche ad un potenziamento delle corse e all'arrivo di nuovi autisti - e, per la prima volta da anni, molte persone hanno potuto raggiungere le spiagge senza stare ore ad attendere sotto il sole alle fermate.

Di concerto col sindaco Roberto Lagalla, con l'ormai ex vicesindaco Caterina Varchi e con l'assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, con la ripresa si è scelto di favorire la parte più giovane della popolazione e di puntare quindi sugli spostamenti cittadini. Si spera che in futuro, con la stessa logica, si possa anche spostare l'attenzione sui lavoratori, potenziando i servizi dove serve e permettendo così a migliaia di persone di non usare la macchina - che vuol dire non inquinare, ma anche risparmiare - come succede già da anni in tante città europee.

"Ampliare la platea dell’utenza che usufruisce del trasporto pubblico locale - dice il sindaco - è questo l’obiettivo dell'amministrazione e una campagna di questo tipo da parte dell’Amat può certamente incentivare l’uso dei mezzi pubblici e, in primo luogo, vogliamo rivolgerci al pubblico giovane. In questa fascia di età, infatti, rientrano soprattutto gli studenti e non è un caso che questa promozione abbracci l’intero anno scolastico e quello accademico e, pensando all’università, questo abbonamento può essere utile anche per gli studenti fuori sede".

Per l'assessore Carta "il rilancio dell'Amat passa da una razionalizzazione del servizio che la nuova governance dell’azienda sta mettendo in campo e dal saper intercettare sempre di più i bisogni della cittadinanza, un aspetto che si è concretizzato di recente, ad esempio, incrementando il servizio verso le borgate marinare".

Infine, il presidente dell'ex municipalizzata afferma: "L’obiettivo del sindaco e dell’amministrazione comunale è quello di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e l’Amat è assolutamente lieta e disponibile ad attivare qualsiasi iniziativa che possa avvicinare a questo scopo. La promozione rivolta ai giovani racchiude diverse novità. Intanto, è la prima volta che introduciamo un abbonamento di 9 mesi e che ricomprenda tutta la rete di servizio e non solo 4 linee. Si tratta, dunque, di un primo passo verso una nuova offerta di servizio di mobilità sostenibile, mirata all’incentivazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici e alla fidelizzazione di una larga platea di clientela giovane e sensibile alle odierne tematiche di mobilità e di impatto ambientale".