Il Comune cerca vigili ma non li trova, in 16 su 30 rinunciano all'assunzione per un anno

Si rivela un mezzo flop il piano del Comune per il reclutamento di 30 nuovi agenti di polizia municipale da assumere a tempo determinato per un anno. L'amministrazione, attraverso l'utilizzo di graduatorie di altri enti locali, era riuscito a individuare le figure necessarie per ricoprire i ruoli, ma 16 dei selezionati lo scorso 30 aprile hanno rinunciato alla firma del contratto. Non avrebbero risolto la carenza di vigili, ma avrebbero dato respiro all'organico composto da circa 800 unità, meno della metà di quante ne servirebbero in città, come ammesso dallo stesso comandante Angelo Colucciello in un'intervista a PalermoToday lo scorso febbraio. Con conseguenze evidenti sui servizi offerti.

"Il comando fa quel che può con i numeri che si ritrova, cerca di bilanciare, col risultato che chi più chi meno, tutti i reparti sono in sofferenza, dal controllo del territorio alla viabilità", dice Nicola Scaglione del Csa-Cisal. "Quanto accaduto è la dimostrazione che questi contratti da precari per circa 1.300 euro al mese non li accetta più nessuno, nemmeno al Sud", aggiunge Saverio Cipriano, responsabile Enti locali Fp Cgil Palermo.

L'arrivo di rinforzi al comando di via Ugo La Malfa era stato annunciato con soddisfazione dal sindaco Roberto Lagalla, nello scorso autunno dopo l'approvazione della delibera di Giunta mirata proprio all'assunzione temporanea dei vigili. "I 30 nuovi agenti di polizia municipale e il personale messo a disposizione dalle associazioni d’arma - aveva detto Lagalla - consentiranno una più efficace ed efficiente gestione dei servizi resi al cittadino, implementando la reale percezione di vicinanza dell'amministrazione comunale alle esigenze della comunità, troppo spesso trascurate sia sul piano della sicurezza che del decoro urbano".

In seguito sono state scandagliate le graduatorie dei Comuni di Carini, Termini Imerese e Cefalù che avevano già fatto concorsi per lo stesso comparto alla ricerca delle 30 figure da reclutare. Tutto si è però incagliato in fase finale. "C'è chi nel frattempo era risultato vincitore di concorsi anche in altri enti e ha preferito rinunciare all'assunzione a tempo determinato come agente di polizia municipale a Palermo", spiega Scaglione.

Adesso il Comune sta cercando di correre ai ripari. "Non c'è più la possibilità di attingere dalle graduatorie - spiega Dario Falzone, assessore al Personale che ha anche la delega alla polizia municipale - e per altre assunzioni bisognerà aspettare l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio comunale". Il via libera al rendiconto l'anno scorso è arrivato soltanto a settembre. Sono comunque in corso interlocuzioni col comandante Angelo Colucciello per provare a non perdere la parte non utilizzata delle risorse (oltre 1,2 milioni di euro) che erano state messe a disposizione dal ministero dell'Interno per la sicurezza dei Comuni.