Polizia municipale, a Bagheria otto nuovi istruttori di vigilanza a tempo pieno

Si rafforza il corpo della polizia con le progressioni verticali di 8 dipendenti ausiliari del traffico che passano dalla categoria funzionale B alla C. Ieri, dopo una corretta procedura di selezione, 8 ausiliari hanno firmato il loro nuovo contratto che prevede per i neo istruttori di vigilanza anche la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, passando quindi da 32 a 36 ore settimanali.

Da oltre 20 anni gli ausiliari del traffico svolgendo al meglio le loro funzioni ed essendo di supporto talvolta gli agenti di polizia municipale nell'espletamento di altri compiti, ambivano a questo risultato. Con la progressione verticale dalla categoria B alla categoria C sono diventati, a tutti gli effetti, agenti di polizia municipale e potranno svolgere tutte quelle mansioni che prima erano a loro precluse. Questo costituisce un risultato molto importante per i cittadini perché si ritrovano 8 nuovi vigili praticamente a costo quasi zero.

Il sindaco Filippo Maria Tripoli ha anche annunciato che nel corso del 2023 si faranno altre due progressioni verticali riservati agli ausiliari del traffico per le quali ha già dato apposito atto di indirizzo agli uffici. Ad aver passato la selezione sono gli ex ausiliari: Sabina Rodomonte, Gioacchina Tomasello, Giampiero Tripoli, Francesco Sciortino, Giuseppina Gambacorta, Anna Ventimiglia, Rosaria Canzoneri e Anna Culotta.

Alla firma dei contratti erano presenti oltre ai neo istruttori il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Tripoli, il segretario comunale Daniela M. Amato ed il comandante del corpo di polizia municipale Maurizio Parisi. "Dopo 20 anni finalmente abbiamo messo in atto la progressione verticale per gli ausiliari, è un risultato storico - dice l'assessore Giuseppe Tripoli - abbiamo dato dignità a chi per 20 anni è andato per le strade ma non era riconosciuto come vigile urbano. Questa amministrazione tiene ed è attenta alle politiche del personale no solo per migliorare i servizi ma anche per garantire il benessere organizzativo".

L'assessore sottolinea anche che si è dato nuovo slancio al corpo della polizia municipale a partire dall'assunzione del nuovo comandante, il dirigente Maurizio Parisi che sta svolgendo un ottimo lavoro, e ancora con nuove assunzioni di agenti, sino alla acquisto di nuovi mezzi e divise per arrivare all'aumento delle ore e la progressione verticale per gli ausiliari al fine di migliorare i servizi di controllo e sicurezza del territorio.