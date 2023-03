Otto nuovi parcheggi per oltre 2.200 posti: deserto il bando da 412 milioni di euro

Un bando da 412 milioni di euro e nessuna offerta. E' questo l'esito della gara in project financing per otto nuovi parcheggi in città per complessivi 2.234 posti auto. Le opere avrebbero dovuto essere realizzate in prossimità di fermate di tram e del passante ferroviario ed erano pensate dunque per facilitare la mobilità in città coi mezzi pubblici. Ma al momento si cercano ancora soggetti che se ne prendano carico.

La procedura, pubblicata nello scorso dicembre, suddivisa in 7 lotti, prevedeva l'aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione e concessione per la gestione dei parcheggi di piazza Don Bosco, piazza Giovanni Paolo II (ex De Gasperi), via Libertà (due parcheggi multipiano sotterranei), piazzale Ungheria, piazza Boiardo (stazione Notarbartolo), piazza Giulio Cesare (stazione centrale) e viale Francia. Nell'importo totale del bando 50 milioni erano finanziati dalla Regione e il resto con capitali privati tramite il project financing.

"Eppure - afferma l'assessore alla Mobilità Maurizio Carta - abbiamo ricevuto numerose segnalazioni d'interesse per quanto non si siano concretizzate in offerte. Ho già dato mandato agli uffici di riformulare le proposte per renderle più attrattive. La manifestazione di interesse verrà rilanciata entro la fine del mese. Saranno risolte alcune questioni che erano state sollevate dagli stessi interessati a partecipare. Sono arrivati sei-sette suggerimenti di integrazione. Renderemo la proposta più appetibile. Verranno precisate alcune condizioni che renderanno più conveniente l'utilizzo dei posti sotterranei rispetto a quelli di superficie. Le imprese chiedono anche che sia resa più esplicita la possibilità di costruire servizi annessi ai parcheggi".