Pioggia di soldi dallo Stato per la sanità in Sicilia: Palermo avrà quattro nuovi ospedali

Rivoluzione nella sanità pubblica all'orizzonte. A Palermo infatti sorgeranno quattro nuovi ospedali. Su tutti il nuovo Polo pediatrico di Fondo Malatacca e l'ospedale Palermo Nord, al fianco dell'attuale Ospedale Cervello, che sarà il polo oncoematologico della Sicilia. Poi il nuovo Policlinico universitario e il nuovo Civico stravolgeranno il volto dei due ospedali già esistenti, mandando in soffitta padiglioni ormai vecchi che saranno in parte demoliti. A deciderlo il Ministero della Salute che ha dato il via libera all'uso dei fondi statali destinati all'edilizia ospedaliera. Cifre da capogiro che, già nei prossimi anni, porteranno a quadruplicare i posti letto in città, arrivando a generarne ben 1.365 nuovi. Totale complessivo della spesa? Oltre un miliardo di euro, stanziati al 95% dallo Stato e al 5% dalla Regione Siciliana.

Pioggia di investimenti nella sanità

L'accordo di programma, già approvato lo scorso ottobre dal governo regionale guidato da Renato Schifani, beneficerà dei fondi del cosiddetto ex articolo 20 (della legge numero 67/88) quasi totalmente a carico dello Stato. Una risorsa fondamentale per la sanità siciliana che ha già investito sull'ammodernamento di alcune strutture (come il nuovo pronto soccorso del Policlinico e del Cervello), ma che ha dovuto fare i conti con le proprie casse, chiedendo aiuto. Ora che arrivano i fondi statali, i nuovi presidi sanitari puntano a moltiplicare i servizi legati all'assistenza e alla cura dei pazienti che giungeranno da tutta l'Isola, a smaltire le lunghe liste d'attesa, a incrementare l'organico facendo arrivare medici da tutta Italia, a migliorare la gestione delle emergenze e a implementare le terapie sperimentali, anche pediatriche.

Il nuovo ospedale pediatrico, centro d'eccellenza materno infantile in Sicilia

Sarà proprio il Polo pediatrico di Fondo Malatacca il primo a vedere la luce. Ben 118 milioni di euro, per 150 posti letto in 24 mila metri quadrati in un'area di proprietà dell'Arnas Civico, alle spalle dell'ospedale Cervello. Il cantiere, secondo una stima lavori, dovrebbe essere concluso in 48 mesi anche se il presidente Schifani proprio qualche giorno fa ha annunciato che l'obiettivo del suo governo è quello di riuscire ad aprirlo proprio entro l'anno in corso. Il sogno è quello di creare un centro di eccellenza materno infantile che copra non solo la città di Palermo, ma anche il resto della Sicilia grazie alla sua posizione strategica.

Ospedale Palermo Nord, nuovo polo oncoematologico

E sempre di fianco al Cervello entro i prossimi 7 anni nascerà il nuovo ospedale Palermo Nord. Ben 88 mesi di lavori che porteranno alla creazione di quello che gli addetti ai lavori immaginano già come un gioiellino della sanità siciliana: è lì infatti che il governatore vuole realizzare il polo oncoematologico della Sicilia. La struttura a padiglioni già esistente del Cervello, che riunisce i reparti in plessi diversi, è stata determinante nella spinta verso la realizzazione del nuovo ospedale, stavolta monoblocco e in grado di raggruppare sotto un unico tetto i vari livelli di assistenza. La struttura sarà edificata in uno spazio di 50 mila metri quadrati per un investimento complessivo di 240 milioni di euro In questo caso i posti in programma, per il momento, saranno 340.

La rinascita di Civico, Policlinico e di parte dell'Ingrassia

Capitolo a parte meritano gli ospedali già noti che grazie a questi investimenti saranno stravolti e in alcuni casi riqualificati. A partire dal Civico che, con i 364 milioni che saranno impiegati per la costruzione del nuovo ospedale di 7 piani, implementerà la struttura già esistente che sorge in uno spazio di ben 70 mila metri quadrati. La stima dei tempi di realizzazione, stavolta, si dilata a 8 anni: 96 mesi di cantiere che porteranno alla demolizione di alcuni padiglioni vecchi e all'integrazione di altri di recente costruzione, per un totale 635 posti letto, di cui 505 nel nuovo ospedale e 130 nelle strutture già note. Ma anche l'Ingrassia, dove con 6 milioni di euro si punta al completamento dell'investimento da 20 milioni di euro già avviato per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione della struttura, sarà oggetto di un parziale restyling: in particolare il reparto di Ostetricia e Ginecologia sarà completamente rimesso a nuovo.

Per il nuovo Policlinico universitario, invece, si dovranno attendere 6 anni e mezzo e l'investimento è di 348 milioni di euro. Gli 80 mila metri quadri individuati sono adiacenti al campus di viale delle Scienze, quindi in prossimità degli svincoli autostradali, e il progetto prevede l'adozione di un modello architettonico a bassa intensità edilizia per ridurre l'impatto sul paesaggio intorno. Sono previsti 470 posti letto e stimati 80 mesi di lavori. Intanto la vecchia struttura, ormai obsoleta per via di padiglioni tutti scollegati tra loro e per l'ubicazione nel cuore del centro storico difficilmente raggiungibile da ogni parte della Sicilia, sarà risistemata. Lì saranno accorpati i servizi di prevenzione, diagnostica specialistica, riabilitazione e lungodegenza per la gestione dei pazienti più fragili.

A chi andrà la gestione dei nuovi ospedali

Ma a chi sarà affidata la direzione generale di questi nuovi ospedali? Il nuovo Polo pediatrico di Fondo Malatacca non rientrerà nell’egemonia dell’Arnas Civico, così come già è per il fratello maggiore Di Cristina, ad oggi l’unico Ospedale dei Bambini della città. Si pensa, piuttosto, alla creazione di una nuova azienda sanitaria, staccata dal Civico. La gestione di Palermo Nord, invece, sarà affidata ai manager dell’azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, essendo edificato proprio di fianco allo storico presidio sanitario e immaginato come una sorta di costola dello stesso, ma con un focus sulle malattie oncoematologiche. Per Civico e Policlinico, invece, sebbene rinnovati resterà la gestione di sempre. La cabina di regia coinvolgerà il Comune di Palermo, la Presidenza della Regione, l’Autorità portuale, il Dipartimento regionale dell’Urbanistica, il Genio civile e l’Università degli Studi. Per gli appalti, inoltre, è prevista la collaborazione di Invitalia e Consip, che supporterà nell’acquisto di nuove e innovative attrezzature elettromedicali.