Un freno all'alcol "facile" a tutte le ore della notte, i minimarket del centro dovranno chiudere alle 22

Un provvedimento per provare a rendere meno agitate le notti palermitane, un altro per tentare di evitare che il gioco d'azzardo diventi una malattia. Con due distinte ordinanze, proposte dal Suap e condivise dall'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, il sindaco Roberto Lagalla ha stabilito nuovi orari per i minimarket del centro storico e per le sale bingo. Contestualmente viene stabilita anche la fascia della giornata in cui potranno essere accese le slot machine in bar, tabacchi e ricevitorie.

Minimarket chiusi alle 22

La prima ordinanza sindacale, la numero 87, riguarda la stretta sui numerosi piccoli esercizi che si trovano in molti angoli del centro storico. Nel provvedimento, la dirigente del Suap Rosa Vicari cita il regolamento sulla movida approvato nello scorso febbraio dal consiglio comunale nella parte in cui viene vietato ai commercianti di vendere bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle 22 alle 7 del giorno successivo "al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall’abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico" di bottiglie e lattine. Una norma che però, si legge ancora nell'ordinanza, "è ampiamente disattesa, come evidenziato dai numerosi accertamenti di illecito amministrativo redatti dagli organi di vigilanza, la maggior parte dei quali è relativa ad esercizi ubicati nel centro storico". Da qui la decisione di imporre la chiusura dalle 22 alle 7 ai minimarket della zona della città più affollata nella notte. Il provvedimento è sperimentale e sarà valido per 30 giorni. Nel condividere la proposta del Suap, l'assessore Forzinetti afferma che "la limitazione degli orari di vendita consente un equo bilanciamento tra l’interesse a tutelare la libertà di iniziativa economica e l’interesse a garantire la sicurezza e il decoro urbano".

Gli orari per le sale bingo e le slot machine

Nell'ordinanza successiva, la numero 88, vengono fissati i nuovi orari per le sale bingo: apertura alle 10, chiusura all'1 durante la settimana e alle 2 nel fine settimana. Per quanto riguarda le slot machine, invece, potranno funzionare dalle 10 fino alla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre le 24 di tutti i giorni, festivi compresi. Su questo fronte, attraverso il regolamento sulla movida si era provato a limitare la finestra di apertura dalle 15 alle 20, ma un ricorso al Tar presentato dalla Cdm Entertainment srl, società che opera nel settore delle scommesse aveva sospeso l'applicazione della relativa norma fissata dall'amministrazione. Quindi gli apparecchi da gioco saranno accesi per 14 ore, in attesa del pronunciamento definitivo dei giudici amministrativi atteso per il 20 giugno.

Un provvedimento che arriva, come afferma l'assessore Forzinetti nella stessa ordinanza "per garantire la salute pubblica, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte al rischio di ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale".