Via Crispi, a settembre ripartono i lavori: prevista la chiusura della bretella laterale in direzione del porto

A settembre di nuovo lavori in via Francesco Crispi, precisamente nella bretella laterale in direzione del porto, che verrà chiusa al traffico. L'intervento, che durerà un mese, è finalizzato a eliminare infiltrazioni d'acqua che potrebbero vanificare le manutenzioni al sottopasso concluse lo scorso mese: l'amministrazione comunale lo aveva programmato a luglio, ma ha deciso di rinviarlo per un concomitante intervento su un cavo elettrico. Due cantieri sarebbero stati troppi in periodo estivo, vista la mole di traffico attorno al porto.

Adesso però la chiusura di questo tratto di via Crispi - tra via Leonardo Cacioppo e via Filippo Patti, ovvero dall'imbocco del tunnel venendo dalla Cala fino alla traversa che porta al Castello a mare - è inevitabile. "Rientra nel progetto di messa in sicurezza dei due sottopassi. Il via ai lavori avverrà verosimilmente nella prima settimana di settembre", spiega l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Totò Orlando. Successivamente, invece, si procederà al divieto di transito del tratto tra via Filippo Patti e via Sammuzzo, a pochi passi dall'ingresso al porto.

L'apertura completa del sottopasso di via Crispi era avvenuta il 3 luglio scorso, ma una nuova ordinanza del 17 luglio aveva annunciato la nuova fase dei lavori (solo lato mare), che comporteranno comunque dei disagi per la viabilità.