VIDEO | Rap sostituisce 850 cassonetti rotti o fatiscenti: "Vogliamo migliorare il servizio, i cittadini ci aiutino"

Al via la collocazione di un primo lotto di contenitori nuovi in corso Calatafimi, da piazza Indipendenza alla Rocca. Il presidente Todaro: "Ci occuperemo prima delle periferie e poi del centro. Il numero dei mezzi guasti è diminuito e ne abbiamo noleggiati 15 per le emergenza, a Natale non ci saranno rifiuti per strada"