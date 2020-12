Focolaio Ingrassia, 8 nuovi positivi in ospedale: sospesi i ricoveri in alcuni reparti

Dopo i diciassette casi legati a pazienti e sanitari del reparto di Geriatria saltano fuori altri 8 positivi all’Ingrassia. La direzione della struttura di corso Calatafimi ha disposto la temporanea sospensione dei ricoveri nei reparti di cardiologia, chirurgia e ortopedia. "Il provvedimento - si legge in una nota - è stato assunto a seguito di 8 nuovi positivi al Covid: 4 pazienti (2 in Geriatria, uno in Chirurgia ed un altro in Cardiologia), 2 operatori della Cardiologia (rientrati dopo il periodo di quarantena a seguito di tamponi negativi e di provvedimenti di fine isolamento) e 2 operatori dell'Ortopedia".

Tra le disposizioni fornite dal direttore medico, Antonino Di Benedetto, è stato indicato a tutti gli operatori sanitari e ai pazienti ricoverati di effettuare il tampone per Covid-19 ogni 48 ore. "L’attività di supporto al pronto soccorso - si legge - verrà comunque garantita. Infine gli operatori sanitari asintomatici e negativi al tampone continueranno a lavorare utilizzando obbligatoriamente il filtrante faccia FFP2 e gli altri dispositivi previsti per l’assistenza di casi sospetti".

I degenti positivi sono stati trasferiti in strutture dedicate alla cura ed assistenza dei pazienti contagiati dal Coronavirus. Dopo la sanificazione dei locali ed il completamento di ricerca ed isolamento di eventuali ulteriori casi, lunedì mattina riprenderà la regolare attività in tutti i reparti. “Dall'analisi fatta dalla direzione sanitaria del presidio - concludono dall’Azienda sanitaria provinciale - insieme al rischio clinico, non ci sarebbe correlazione tra i positivi della Geriatria con quelli delle altre strutture".