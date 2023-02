Fondi Pnrr per 125 bus elettrici, gare da affidare entro il 2023: accelerata per gli appalti

Il Comune accelera per l'acquisto di 125 nuovi autobus elettrici e per l'installazione delle relative stazioni di ricarica. Con una delibera di Giunta dello scorso 10 febbraio è stata infatti approvata una variazione di bilancio di oltre 88,7 milioni di euro, pari all'importo finanziato con fondi del Pnrr e assegnato dal ministero dei Trasporti lo scorso anno all'amministrazione di Palazzo delle Aquile.

La richiesta di variazione di bilancio, che sarà ratificata dal Consiglio nelle prossime settimane, rende disponibili le somme che serviranno poi per approntare le gare d'appalto. Dagli uffici comunali fanno sapere che si sta lavorando a due procedure differenti. Per le stazioni di ricarica si sta redigendo un piano di fattibilità e dopodiché si passerà alla redazione di un appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di circa 8 milioni di euro. I punti per l'alimentazione elettrica dei bus saranno installati in viale del Fante, piazzale Lennon e in via Roccazzo, all'interno del deposito Amat.

Contestualmente partirà l'iter per l'acquisto dei bus elettrici da 8 e 12 metri. Nel decreto del ministero che attribuisce i fondi del Pnrr a Palermo si stabiliscono anche i tempi pena la perdita del finanziamento: tutte le procedure di affidamento degli appalti vanno completate entro il 31 dicembre 2023; 33 vetture vanno acquistate e messe in servizio entro il 30 giugno 2024 e il totale di 125 mezzi entro il 30 giugno 2026.

L'arrivo dei nuovi bus, oltre a potenziare la flotta, dovrebbe consentire ad Amat di intraprendere una svolta ecologica. E il consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo sottolinea che "si tratta dell'occasione giusta ad acquistare mezzi con gli alloggiamenti per bici e monopattini elettrici".

Di recente, infatti, l'azienda partecipata, sollecitata dallo stesso Randazzo, dopo aver chiesto un parere all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha fatto sapere che non è possibile accedere su bus e tram coi mezzi a due ruote perché le vetture Amat attualmente in dotazione non sono adatte.