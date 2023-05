Raddoppiano gli autobus in vista dell'estate: Amat potenzia la linea 806 da e per Mondello

Raddoppiano gli autobus per Mondello in vista dell'estate. Adesso, i pendolari che per raggiungere la spiaggia contano sull'806, la linea dell'Amat che collega piazza Croci a Mondello, avranno a disposizione 4 mezzi in più, per un totale di 8 bus. Una scelta che arriva a pochi giorni dal caso sollevato da PalermoToday: un vero e proprio disagio, con decine e decine di persone in attesa alla fermata in concomitanza del ponte del Primo maggio.

L'azienda del trasporto pubblico, che al primo sole si era fatta trovare impreparata, adesso corre ai ripari. "Esprimo apprezzamento per la scelta della nuova governance di Amat e dell’amministrazione comunale - dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco - e per l'attenzione mostrata verso la località balneare di Mondello, raddoppiando sin da oggi i mezzi a disposizione per il collegamento da e per Mondello".

Da quattro a otto, dunque, gli autobus a disposizione per chi sceglierà di lasciare a casa la macchina, ma anche e soprattutto per i turisti. "I vecchi mezzi sono stati sostituiti - conclude Zacco - con vetture più capienti, così da garantire un afflusso più consistente di passeggeri. Un importante impegno da parte dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, che mira a incrementare l'afflusso di turisti nel nostro suggestivo quartiere costiero".