Nuove piste ciclabili, gara da 1,5 milioni per il percorso dall'Università alla rotonda Oreto

Il Comune prova ad accelerare nella realizzazione di nuove piste ciclabili. E' online sul sito dell'amministrazione un avviso di manifestazione di interesse per il primo lotto del percorso "Costa Sud, stazione centrale, lungofiume Oreto, poli universitari". La tratta in oggetto si chiama "Campus univesitari-Poli ospedalieri" e si dipana da via Solarino fino a via Santa Maria di Gesù, in pratica dall'ateneo cittadino fino alla rotonda Oreto. La gara, finanziata con fondi del Pnrr, ha un importo di un milione e mezzo di euro, è stata pubblicata lo scorso 7 luglio e scadrà domani, 14 luglio, alle ore 12.

Il percorso previsto sarà lungo poco più di 11 chilometri e toccherà le seguenti strade: via Solarino, via Marini, via Lucchini, via Cisalpino, via Tricomi, via Parlavecchio, via del Vespro, via Lodato, via del Vespro, via Morso, via Aiello, via Arcoleo, via La Franca, via Martini, via Mortillaro, via Marinuzzi, via Giudici, via Errante, via Oreto, via Orsa Minore, via Paratore, via Miraglia e via Santa Maria di Gesù. In teoria dovrebbe essere pronto entro il 31 dicembre 2023, ma ci sarà da operare in tempi rapidissimi per raggiungere l'obiettivo che il Comune ha fissato.

Le nuove piste ciclabili

Già nello scorso gennaio, l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta aveva annunciato l'intenzione di dare vita a due nuovi percorsi ciclabili, quello per cui è stato pubblicato l'avviso e l'altro per collegare l'area nei dintorni della stazione Notarbartolo coi principali monumenti della città. Si tratta delle tratte prioritarie secondo quanto stabilito da uno studio di fattibilità tecnico-economica per dare attuazione al piano della Mobilità dolce del 2015, che prevede l’estensione di nuovi 80 chilometri di ciclovie e la manutenzione dei 50 chilometri esistenti e che consentirà di migliorare la sostenibilità degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola.

"In questa prima fase - spiegò l'assessore Carta - sono state selezionate due tratte prioritarie che possano efficacemente utilizzare un finanziamento Pnrr di 7 milioni e mezzo per i primi 28 chilometri. I primi 10 chilometri saranno realizzati entro il 2023 e i restanti 18 chilometri si potranno realizzare entro il 2026".