Dal Policlinico a Bonagia, da viale Strasburgo a Mondello: in arrivo 500 milioni per 4 nuove linee del tram

Via libera ai fondi per il completamento della rete del tram a Palermo. Da Roma arrivano oltre 500 milioni per realizzare le tratte D (Orleans-Bonagia), E2 (De Gasperi-Mondello), F (Balsamo-Giachery), G (Cardillo-Sferracavallo) e i parcheggi di interscambio. Il finanziamento è stato definito dalla firma della convenzione da parte del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e dal Comune.

Quali sono le nuove linee che saranno realizzate

La tratta D, collegata alla C alla stazione Orleans, si fermerà davanti agli ospedali Policlinico, Civico e Ismett e attraverso il nuovo ponte sul fiume Oreto collegherà ai quartieri di Falsomiele e Bonagia

La tratta E2 attrraverserà viale Strasburgo, via Lanza di Scalea e lo Zen e farà da tramite tra la zona nord della città con Mondello. Sono previste anche opere di riqualificazione nello stesso viale Strasburo e allo Zen. Tre i parcheggi da realizzare: Strasburgo con 161 posti auto, Mongibello con 289 e Galatea con 360.

La tratta F farà da raccordo tra la stazione centrale e la stazione Giachery, toccando il Foro Italico, la Cala, via Crispi. Previsto un parcheggio al Foro Italico con 397 posti auto. Sono previsti interventi di riqualificazione anche sul lungomare del Foro Italico, alla Cala, in via Crispi e in piazza XIII Vittime.

La tratta G, collegata alla E in corrispondenza di Cardillo, arriverà a Sferracavallo attraversando via Lanza di Scalea, via Nicoletti e via Palazzolo. Il terminal sarà realizzato a Sferracavallo. Nella borgata è previsto anche l’ampliamento del parcheggio di interscambio della fermata del passante ferroviario per un totale di 112 posti auto.

"Periferie più collegate""

"Continua il percorso di una mobilità sostenibile che contribuisce alla riqualificazione delle aree attraversate dal tram e che tende ad eliminare la separazione tra parti diverse della città superando inoltre condizioni di perifericità", ha detto il sindaco Leoluca Orlando. "Questa convenzione - ha affermato l'assessore Giusto Catania - servirà a completare l'intero sistema tramviario della città collegando al centro aree importanti della periferia e delle borgate marinare come Mondello, Sferracavallo, Zen, Medaglie d'Oro e Bonagia".

Lo stato attuale del tram

Al momento sono attive quattro linee del tram: la 1 (stazione centrale-Roccella), la 2 (Notarbartolo-Borgo Nuovo), la 3 (Notarbartolo-Cep) e la 4 (Notarbartolo-Pollaci/Calatafimi). Prima della D, E, F e G, dovranno essere realizzate le tratte A (Balsamo-Croce Rossa, che attraverserà via Libertà), B (Notarbartolo-Giachery), C (Balsamo-Calatafimi). Nello scorso marzo, il Comune ha fatto sapere che è arrivato parere positivo sul progetto definitivo per le nuove tratte A, B e C. "Adesso l’ultimo passaggio - ha spiegato il sindaco - sarà il parere del ministero delle Infrastrutture che ha finanziato il completamento dell’opera stanziando 800 milioni di euro".