Nuove linee del tram, l'appalto da 400 milioni aggiudicato alle aziende dell'unica offerta

Nuovo passo in avanti verso la realizzazione delle nuove linee del tram. L'appalto integrato, dall'importo complessivo di 402 milioni di euro, per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle tratte A, B e C è stato aggiudicato all'Ati, associazione temporanea di imprese, formata dalla piemontese Sis Scpa e dalla spagnola Contrucciones y Auxiliar de Ferr, che aveva presentato l'unica l'offerta. La firma definitiva sarà apposta la prossima settimana, ma si tratta di una formalità.

L'Ati italo-iberica ha offerto il ribasso unico percentuale sui lavori a base d’asta dell’0,0140%, con il prezzo unitario offerto del materiale rotabile di 3.999.600 euro. L'avviso era stato pubblicato alla fine dello scorso anno per evitare la perdita dei finanziamenti dal Patto per il Sud. Nel progetto definitivo è stato seguito l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Lagalla ad agosto dell'anno scorso ed è stata dunque data priorità alla tratta C e alla B, lasciando in standby la A.

Dunque, secondo quanto si legge nel progetto definitivo, i lavori affidati alla Sis e alla Construcciones y Auxiliar de Ferr riguarderanno la realizzazione della tratta C dall’innesto in corso Calatafimi con la linea 4 (già esistente), da piazza Einstein a corso Calatafimi fino a piazza Giulio Cesare e ritorno; la riconfigurazione dello svincolo Einstein, che sarà snodo cruciale della tratta B; opere comuni per la funzionalità del sistema e la fornitura di 9 vetture tranviarie.

C'è però l'ennesima polemica per quanto riguarda la linea A, la più discussa perché dovrebbe attraversare via Libertà. "Le parole dell'assessore Carta - sostiene Ramon La Torre di Rifondazione comunista - smentite dalle carte ovvero l'aggiudicazione dell'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione delle opere tramviare riguarda tutte le linee nessuna esclusa, compresa quella di via della Libertà. Il sistema di trasporto di massa - aggiunge La Torre - sarà una grande occasione di ricucitura della città, tra centro e periferie, innescando processi di democratizzazione e giocando un fattore importante nel definire una città più salubre".

In realtà, a dire il vero, né Carta né l'assessore Lagalla hanno mai detto che la linea A è fuori dall'appalto. Piuttosto hanno ribadito a più riprese che l'itinerario tramviario che toccherebbe il centro città non è detto che venga realizzato. "La tratta A - ha detto il sindaco Roberto Lagalla, nei giorni scorsi in un'intervista a PalermoToday - non è stata cancellata perché il progetto del tram è unitario: in questo momento il tram in via Libertà non è in nessun modo fra le priorità dell'amministrazione, anche in considerazione del fatto che l'aumento dei prezzi ha reso insufficienti le risorse disponibili".

E ha ribadito l'ordine delle priorità dell'amministrazione: "Abbiamo mandato in gara la linea C, che riteniamo fondamentale per riunire la strada ferrata che arriva in corso Calatafimi con quella che parte dalla Stazione. Dopodiché daremo la precedenza alla linea B, quella che porta fino alla stazione Giachery e quelle che collegano Palermo con le sue borgate. A noi interessa completare quelle linee che possano integrare il tram con Anello e Passante ferroviario".