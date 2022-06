Quaranta nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche, al via i lavori: l'elenco delle strade

Arrivano le prime colonnine per la ricarica delle auto elettriche a Palermo previste da un bando del Comune. Diciassette le strade in cui sono attesi gli operai della ditta Be Charge, che si è aggiudicato l'appalto, per un totale di circa 40 totem. Il Servizio mobilità urbana lo scorso 16 giugno ha pubblicato l'ordinanza con le vie dove sono previsti i lavori e, di conseguenza, limitazioni temporanee della circolazione di auto, moto e pedoni. Gli scavi dovranno iniziare al massimo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

Il bando per le colonnine

Inizialmente il Comune aveva individuato 430 punti di ricarica, con la possibilità per ciascuna azienda di installarne massimo 40. All'avviso scaduto nel gennaio 2021 hanno risposto soltanto Be Charge ed Enel X. Per la prima azienda è ora arrivata l'ordinanza che dà il via ai lavori, mentre è atteso ancora l'atto che per l'inizio delle opere da parte di Enel X. Al momento sono 25 le colonnine presenti a Palermo, secondo quanto si vede nella app Nextcharge che mostra la mappa dei punti di ricarica più vicini. A questi si aggiungeranno quelli che saranno piazzati nei prossimi giorni.

Dove saranno le nuove colonnine

Ecco le strade in cui saranno piazzate le colonnine: