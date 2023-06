Villa Sofia, consegnate 3 nuove ambulanze: "Così miglioreremo tempestività e comfort per i nostri pazienti"

I mezzi, attrezzati anche per il trasporto di pazienti di terapia intensiva e con obesità patologica, serviranno sia per i trasferimenti all'interno dei presidi ospedalieri della stessa azienda sia per quelli esterni.