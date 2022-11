Via libera dall'Ue: 109 milioni per costruire una nuova sezione dell'anello ferroviario

Via libera della Commissione Europea a un investimento di oltre 109 milioni di euro dal Fondo europeo di Sviluppo regionale per costruire una nuova sezione dell'anello ferroviario a Palermo. L'Ue, informa l'esecutivo comunitario, finanzierà la prima delle due fasi di costruzione necessarie per completare il circuito dell'anello ferroviario di Palermo.

La tratta elettrificata a binario unico di 1,7 chilometri inclusa nel progetto va dall'attuale fermata Giachery alla stazione Politeama. Insieme alla fermata di Politeama, l'opera prevede la realizzazione di altre due stazioni: Porto, tra Giachery e Politeama, e Libertà.

Il nuovo tratto dell'anello ferroviario di Palermo, secondo la commissione, migliorerà le infrastrutture di trasporto della città, favorendo il passaggio dal trasporto privato a quello pubblico. Meno automobili sulle strade ridurranno le emissioni e il consumo di energia, con conseguente migliore qualità dell'aria.

Ridurrà inoltre i tempi di viaggio per le persone che continuano a utilizzare le strade e ridurrà il rischio di incidenti, oggi elevato. Altri vantaggi includono la creazione di posti di lavoro in un'area con un alto tasso di disoccupazione, un più facile accesso ai servizi e minori costi di trasporto. Il progetto sarà operativo entro dicembre 2023.

