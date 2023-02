Nuova sede della delegazione siciliana Fisdir, gli uffici in una palestra di via Paruta

“Più che un nuovo inizio, questo percorso rappresenta il proseguimento di un lungo lavoro di squadra iniziato tanti anni fa. Continueremo a formare sempre più giovani che possano proseguire in futuro questo lavoro” ad affermarlo Roberta Cascio, delegato regionale Fisdir Sicilia in occasione dell’inaugurazione degli uffici della sede della delegazione siciliana, avvenuta questa mattina all’interno degli spazi della palestra Oxygen Fitness Place di via Paruta.

Presenti alla giornata, tra gli altri, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’assessore al Turismo e allo Sport, Sabrina Figuccia, il presidente della V Commissione dell’Ars di Palermo, Fabrizio Ferrara, il consigliere federale Fisdir, Francesco Ambrosio, il delegato provinciale di Palermo, Germano Bondì.

La palestra Oxygen Fitness Place ha accolto la sede regionale della Federazione all’interno dei propri spazi: "Abbiamo deciso di accogliere la Fisdir Sicilia donandole una casa e un luogo sicuro - ha affermato Germano Bondì -, senza barriere architettoniche, che potesse permettere a tutti noi di lavorare in sinergia e mettere in atto proficui progetti nei prossimi anni".

L’inaugurazione, inoltre, è stata occasione di confronto e sinergia tra istituzioni ed enti privati affinché, in totale e condivisa collaborazione, le realtà siciliane che realizzano e mettono in atto progettualità finalizzate all’inclusione, alla cultura, alla solidarietà e allo sport in tutte le sue sfumature possano creare proficue e durature sinergie a completo beneficio dei propri utenti.