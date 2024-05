Nuova sede della Croce Rossa vicino all'albero Falcone, sarà inaugurata il 23 maggio

Un percorso di cambiamento, una metamorfosi fatta di colori ed emozioni, che abbraccia la conoscenza del territorio e si proietta in un futuro fatto di princìpi ed innovazione. Tutto questo è la rinnovata sede del comitato regionale Sicilia della Croce Rossa Italiana, in via Mattarella 3/A, a Palermo, che verrà inaugurata giovedì 23 maggio, alle 11, alla presenza del presidente nazionale della Cri, Rosario Valastro, del presidente del comitato regionale Sicilia della Cri, Luigi Corsaro, e del segretario regionale, Beppe Giordano, che nel ridisegnare la struttura hanno accolto appieno le proposte creative di Fabiola Brignone, delegata regionale all’Innovazione ed al volontariato del comitato regionale Sicilia della Cri. La sede del Comitato è situata vicino all'albero Falcone, dove ogni anno si svolge la commemorazione della società civile, con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Capaci.

Dall’efficientamento energetico alle cromature, fino agli allestimenti. Tante le novità che verranno svelate nel corso della cerimonia. All’ingresso, il cancello, verniciato con i colori della Cri, è diventato un modo di comunicare a quanti attraversano, a piedi o in auto, il caotico incrocio tra via Mattarella e via Notarbartolo, con i pannelli informativi delle giornate internazionali e delle campagne di Croce Rossa. All’ingresso, le parole di Henry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: “Poiché tutti possono, in un modo o nell'altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera”. Nella struttura è inoltre presente un angolo green, con piante scelte nel rispetto della territorialità e del luogo.

Chi visita la sede del comitato regionale Sicilia della Cri avrà anche la possibilità di compiere un vero e proprio viaggio nella cultura, ammirando numerosi acquerelli che riproducono le cupole più famose della città e inquadrando i qr code che menzionano i monumenti di Palermo. La Cri ha proposto anche una nuova iniziativa di promozione della lettura e la condivisione gratuita di libri con il cassetto “Lascia un libro prendi un libro”. L’invito è allo scambio culturale: “Lascia un libro e poi prendine uno” è infatti un invito ad una azione di "responsabilità collettiva", quella di condividere e rispettare la cultura e, con essa, il prossimo. Completamente rinnovata la sala di formazione, con sedute informali, cuscini, pouf realizzati con materiale di recupero. In occasione dell’inaugurazione, verrà inoltre esposta una luminosa installazione artistica del maestro Domenico Pellegrino.