Il Comune punta ancora sulle bici, nuova pista ciclabile in viale Lazio

Istituita la pista ciclabile in viale Lazio. L’amministrazione comunale ha firmato un’ordinanza per creare, in via sperimentale, una corsia dedicata a bici e monopattini nel tratto compresso tra viale Campania e via Molise, per una lunghezza totale di circa 500 metri. "Continua - hanno dichiarato tramite una nota il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania - l'attenzione dell'amministrazione comunale per l'ampliamento in città della mobilità dolce e per la promozione della mobilità ciclistica".

La nuova pista ciclabile, come le altre realizzate sino ad ora, avrà una larghezza non inferiore a un metro e mezzo e sarà separata dal resto della strada grazie a dei cordoli. Le squadre di Rap, Reset, Amap e Amat avranno il compito - secondo le competenze delle singole aziende - di ripristinare l’asfalto, rimuovere le erbacce, mettere in quota caditoie e tombini, spostare cassonetti o altri contenitori per la differenziata e sistemare la nuova segnaletica. Gli stalli per il parcheggio delle auto saranno spostati alla sinistra della pista ciclabile.