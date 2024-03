Tramonta l'idea della piscina temporanea al Pallone, adesso il Comune vuole farla al Conca d'Oro

La piscina alternativa che il Comune dovrebbe mettere a disposizione dei nuotatori quando l'olimpionica di viale del Fante chiuderà per i lavori finanziati dal Pnrr potrebbe essere realizzata nell'area del centro commerciale Conca d'Oro (allo Zen), anziché all'interno del Pallone (l'ex sala stampa di Italia '90). Ci sarebbe già l'accordo fra l'amministrazione comunale e la società rappresentata da Andrea Zamparini, figlio di Maurizio, lo storico presidente del Palermo Calcio scomparso il primo febbraio 2022.

I costi dell'impianto sportivo, a carico del gruppo Zamparini, rientrerebbero nelle opere a servizio del quartiere previste nella convenzione sottoscritta una decina di anni fa con il Comune. Se le tempistiche dovessero essere confermate, si prevede la costruzione entro luglio di una piscina interrata che a partire dall'autunno verrà coperta con una tensostruttura.

Sarebbe questa la soluzione individuata dal Comune - in questo caso con il supporto di un privato - per evitare il blocco delle attività sportive con la chiusura della piscina di viale del Fante, che dovrebbe avvenire il prossimo luglio. Giusto in tempo per permettere alle società sportive di organizzare la stagione agonistica 2024-2025. La manutenzione straordinaria della piscina comunale, croce e delizia degli sportivi palermitani, si farà con 11,5 milioni provenienti dal Pnrr. I lavori, che riguarderanno sia la vasca interna che quella esterna (nonché tribuna, spogliatoi e servizi annessi), si dovranno necessariamente concludere a marzo del 2026.