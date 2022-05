Zen, dietro alla chiesa di San Filippo Neri sorgerà una nuova piazza

Lo Zen avrà una nuova piazza. Stamattina il Consiglio comunale di Palermo ha approvato la variante urbanistica che trasforma da "Servizi" a "Verde" la destinazione dell'area, di oltre 12 mila metri quadri, che si trova alle spalle della chiesa di San Filippo Neri. "Continua così il fondamentale cammino di riqualificazione degli spazi del quartiere. E' una scelta importante quella votata dal Consiglio comunale di Palermo. Adesso attendiamo con fiducia lo stanziamento finanziario previsto dalla Regione così come garantito all’assessore Marco Falcone", ha detto il sindaco Leoluca Orlando. L'intervento della Regione è il frutto di un accordo sottoscritto con il Comune a dicembre dello scorso e avrà un costo complessivo di circa 3 milioni di euro.

Per Giusto Catania "il Comune di Palermo ha fatto la sua parte fino in fondo. Gli uffici della pianificazione urbanistica hanno predisposto il progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico che oggi è stato adottato dal Consiglio comunale. Si tratta di una buona notizia per la città perché questo progetto contribuisce a riqualificare un’area del quartiere e consegna un nuovo spazio di socializzazione che sarà connesso, grazie al tram, al resto della città".

Per questo importante intervento di riqualificazione era intervenuta Save the Children che ne aveva fatto un esempio negativo nella sua campagna "L'Italia negata ai minori". "Una buona notizia per lo Zen. Per anni ci siamo battuti perché l'area di via Fausto Coppi diventasse una piazza, che il quartiere ancora non ha, uno spazio verde attrezzato per i bambini e le bambine, per le famiglie del quartiere. E' una battaglia che conduciamo da tempo insieme a tanti amici e tante amiche, ma soprattutto coi cittadini e le cittadine dello Zen. Le battaglie pagano, soprattutto quando le facciamo tutti e tutte insieme", ha dichiarato Mariangela Di Gangi, ex presidente dell'associazione Zen Insieme.