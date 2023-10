Una nuova piazza a Villagrazia di Carini, dall'inizio del 2024 via ai lavori

La riqualificazione dell'area che ospita quel che resta della chiesetta di Roccazzello e la realizzazione di una nuova piazza e di una villetta a Villagrazia di Carini sono più vicine. Firmati i contratti con le ditte aggiudicatarie dei lavori. I cantieri prenderanno il via all'inizio del 2024. Tutte e tre le opere saranno finanziate con i fondi del Pnrr destinati ai Comuni che investono in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Per non perdere i finanziamenti gli interventi andavano affidati entro il 30 settembre e così è stato. Il costo complessivo delle opere ammonta a circa 1,456 mila euro (più Iva). Cifra a cui vanno poi aggiunte le somme a disposizione dell'amministrazione.

La chiesetta Maria Santissima del Roccazzello

Nel dettaglio sarà la Re.Co.Im srl a dare nuova vita alla chiesetta Maria Santissima del Roccazzello, agli ambienti annessi - una volta destinati ad accogliere i pellegrini - e al chiostro che compongono il complesso che si presume risalga alla seconda metà del '700. La ditta si è aggiudicata la gara chiedendo poco più di 406 mila euro per realizzare in circa sei mesi le opere di consolidamento necessarie, parte degli intonaci, gli impianti, la pavimentazione e gli infissi. Prevista anche la bonifica dell'area, diventata una discarica fino a via della Repubblica.

La nuova piazza a Villagrazia

La piazza sarà realizzata in via Madonna delle Grazie, angolo con via Giovanni Paolo II, dalla ditta Italiana costruzioni srl aggiudicataria dell'appalto per 577.473,13 euro, più Iva. Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una pavimentazione in pietra naturale con diversi disegni, con delle aiuole dove saranno piantumati alberi, panchine, una fontana centrale a raso, una gradinata palcoscenico per ospitare spettacoli ed eventi, un impianto d'illuminazione a Led e un sistema di videosorveglianza.

La villetta

La villetta, nell'area comunale prospiciente la via Pio La Torre, sarà realizzata dalla Ikos srl, che si è aggiudicata i lavori per circa 472 mila euro, più Iva. L'intervento prevede - tra le altre cose - un'area verde con essenze arboree e un giardino sensoriale aromatico, un campetto sportivo polivalente dove sarà possibile giocare a tennis e calcio, un campo di bocce, un'area destinata ai bambini, la realizzazione di un impianto d'illuminazione, di un sistema di videosorveglianza e dei bagni pubblici. La pavimentazione sarà in pietra naturale. Nell'area saranno posizionate anche delle panchine, sempre in pietra, e delle fontanelle. Il cantiere dovrebbe durare 240 giorni.