Nuova Iside, è di Vito Lo Iacono il corpo ritrovato in Calabria

Il cadavere trovato poco prima dell'estate in una spiaggia di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, era di Vito Lo Iacono, il comandante del peschereccio che a maggio si era inabissato nelle acque di San Vito Lo Capo. La conferma è arrivata al termine dell’esame eseguito confrontando un campione del Dna prelevato dal corpo trovato lungo la costa calabrese e quello dei familiari del giovane pescatore.

A comunicare l’esito dell’esame è stata la Procura di Palermo dopo gli accertamenti condotti su disposizione della Procura di Palmi dai professori Francesco Introna, Pietro Tarzia e Alessia Leggio. "Il cadavere rinvenuto in data 11 giugno 2020 apparteneva in vita a Vito Lo Iacono, nato a Partinico il 2 febbraio 1994 e scomparso in mare il 13 maggio 2020", scrive il sostituto procuratore di Palermo Vincenzo Amico.

Qualche dubbio era sorto già dopo il ritrovamento di quel cadavere sul quale investigatori avevano notato due tatuaggi - un timone e un cavalluccio - compatibili con quelli del giovane Vito. In un primo momento gli inquirenti avevano ipotizzato potesse trattarsi di un giovane della provincia di Vibo Valentia, vittima di lupara bianca nel 2018.

A metà novembre sono arrivati anche i risultati di una perizia secondo la quale non ci sarebbero tracce di collisione tra la petroliera Vulcanello e il peschereccio con a bordo Matteo, Giuseppe e Vito Lo Iacono. I corpi dei primi due furono individuati nei giorni successivi all’inabissamento del Nuova Iside, mentre il cadavere del 26enne sembrava essere scomparso nel nulla.

Va detto, però, come era emerso quest'estate, che la Vulcanello sarebbe stata riverniciata quando già era stata aperta l'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni, volta ad accertare se vi siano state appunto delle responsabilità da parte dell'equipaggio della petroliera nell'affondamento del peschereccio.

Il rappresentante della società armatrice della Vulcanello, la Augusta Due srl, Raffaele Brullo, secondo l'accusa avrebbe infatti ordinato una "sovra-pitturazione dell'opera morta dello scafo", cioè della parte che si trova al di sopra della linea di galleggiamento, per "mutare artificiosamente lo stato dei luoghi". Per questo i pm ipotizzano a suo carico i reati di frode processuale e favoreggiamento.