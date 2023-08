Servizio di assistenza igienico-personale per gli studenti disabili delle scuole siciliane, nuova grave emergenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In merito alla notizia relativa al fatto che in Sicilia solo il 36% dei posti disponibili è destinato alle immissioni in ruolo del personale Ata, si legge in un passaggio: "Tema molto delicato quello dell’assistenza di base agli alunni portatori di handicap rispetto al quale anche il governo Schifani ha deciso di non stanziare le risorse necessarie per erogare quel servizio specialistico che i lavoratori osa e oss hanno assicurato per oltre 25 anni”.

Chiediamo con urgenza al Presidente della Regione Renato Schifani e all'Assessore politiche sociali/lavoro/famiglia Nuccia Albano il significato e le ragioni concrete del mancato stanziamento delle risorse da parte del governo regionale per il servizio di assistenza igienico-personale specializzato per gli studenti disabili, che se fosse rispondente al vero costituirebbe un atto politico gravissimo contro il diritto più che legittimo al lavoro di circa 2000 precari e precarie Assistenti igienico-personale specializzati che appunto da 25 anni svolgono nelle scuole il servizio secondo la normativa vigente regionale e nazionale e contro migliaia di studenti disabili e loro famiglie, già in allarme, i cui diritti sarebbero ancora pesantemente lesi. Lo Slai Cobas per il sc in nome e per conto degli Assistenti interessati, degli studenti disabili e delle loro famiglie chiede un incontro immediato al Presidente Schifani e all'Assessore Albano, considerato anche che l'Assessore Albano negli ultimi incontri intercorsi con questa O.S. si era impegnata per garantire il servizio, da Palermo a tutta la Sicilia, per l'imminente nuovo anno scolastico. Chiaramente si metterà in campo ogni azione in difesa dei diritti dei precari e precarie e dei soggetti socialmente più fragili nuovamente messi sotto attacco.