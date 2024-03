Monopattini a noleggio, altro stop dal Tar: sospesa la nuova gara del Comune

Altro giro, altro stop. Anche la seconda gara del Comune per affidare il servizio di noleggio dei monopattini elettrici in città si ferma davanti a un ricorso al Tar. L'avviso, pubblicato a febbraio scorso, è stato momentaneamente sospeso dai giudici amministrativi. E' quanto si legge sul sito dell'amministrazione di Palazzo delle Aquile oggi nel giorno in cui era previsto per le 12 il termine per la presentazione delle domande.

Dopo il flop del primo bando revocata dal Tar, il Comune aveva messo a punto la nuova procedura per affidare soltanto a tre operatori, per un periodo di cinque anni, la gestione dei due ruote da prendere temporaneamente in affitto con l'utilizzo di un app. Contestualmente l'amministrazione aveva prorogato fino al 30 aprile di quest'anno il periodo di sperimentazione che consente il mercato libero e la presenza di diverse società. Nelle intenzioni, infatti, c'è da tempo - come espresso a più riprese dall'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta - la volontà di mettere delle regole nel settore.

Il nuovo avviso, come il precedente, prevedeva da 500 a 1.000 monopattini per ogni società, con la possibilità da parte del Comune di estendere a 1.500 il numero per singolo operatore, per un totale massimo di 4.500 mezzi a disposizione sull'intero territorio comunale. Ma adesso l'ennesima battuta d'arresto complica ulteriormente i piani dell'amministrazione.

"Fra ordinanze varie e questo bando stanno distruggendo un percorso di crescita della micromobilità", dice il consigliere comunale del M5S Antonino Randazzo, che spesso utilizza i mezzi a due ruote elettrici per spostarsi in città. Il riferimento, oltre che all'avviso sospeso, è anche ai provvedimenti del Comune che hanno limitato l'utilizzo delle isole pedonali in centro a monopattini e bici.