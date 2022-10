Nuova fognatura di Cruillas e stop agli scarichi nel canale Mortillaro, pubblicato bando da 11 milioni

Passo avanti importante per la nuova rete fognaria di Cruillas che intercettà gli scarichi di liquami del canale Mortillaro, convogliando i reflui attraverso nuovi collettori nelle reti già esistenti di via Cruillas e via Badia. Invitalia, in qualità di centrale di committenza del commissario unico per la Depurazione, Maurizio Giugno, ha infatti pubblicato sul proprio portale il bando di gara. L’importo dei lavori a base d’asta è di circa 11 milioni di euro e il costo complessivo dell’intervento di 15 milioni. C’è tempo fino al 1° dicembre 2022, alle 12, per presentare le offerte.

L’intervento è tra i tredici previsti nel capoluogo e le sue frazioni per superare l’infrazione comunitaria 2004/2034 per il mancato trattamento delle acque reflue urbane, giunta fino a sentenza di condanna (C-251/17) al pagamento di una sanzione pecuniaria. "E’ una gara significativa per importo economico, ma ancor più importante è il risultato ambientale che si propone di ottenere l’intervento, sanando una situazione complessa e nota al territorio", spiega il Subcommissario alla Depurazione Riccardo Costanza. "Anche grazie alla collaborazione interistituzionale - aggiunge Costanza - si sta procedendo con una forte determinazione per avviare e portare a termine i cantieri che servono a Palermo".