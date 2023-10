Pronto soccorso di Villa Sofia, arriva una nuova squadra: "Garantiremo un servizio migliore"

Una nuova équipe multidisciplinare ha preso servizio al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia per migliorare l'accoglienza ai cittadini. La squadra è composta da uno psicologo, da due assistenti sociali e da due infermieri e dovrebbe garantire la presa in carico immediata e globale delle situazioni ad alta complessità. L'obiettivo è ridurre il numero dei ricoveri impropri o gli accessi ripetuti e individuare precocemente i fattori di rischio urgenti, garantendo anche la creazione di una rete sul territorio metropolitano tra Comune, medici di base, 118 e altri servizi coinvolti nell'ottica di un lavoro di rete.

"Si tratta - spiega Tiziana Maniscalchi, responsabile scientifico del progetto e direttore dell'Uoc di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza del pronto soccorso di Villa Sofia - di una prima forma di sperimentazione d'integrazione socio-sanitaria in area d'emergenza che coinvolge la città metropolitana. Il progetto nasce dall'esigenza di integrare al fabbisogno sanitario anche quello psicosociale, puntando così a un processo di umanizzazione delle cure attraverso la presa in carico della persona nella sua interezza, con una particolare attenzione a soggetti fragili e vulnerabili, come ad esempio, donne vittime di violenza e maltrattamenti, stranieri e persone che vivono in solitudine".

"Tra gli obiettivi del progetto - afferma Graziella Sabatino, responsabile dell'unità operativa del Servizio sociale aziendale - vi è quello di facilitare la comunicazione tra gli operatori sociosanitari e la rete di supporto della persona, attivando le risorse disponibili nel territorio attraverso un lavoro sinergico con il Servizio sociale ospedaliero. Mediante le figure professionali coinvolte si vuole garantire una continuità e una sicurezza assistenziale rivolta ai pazienti fragili e vulnerabili, anche per gestire meglio gli aspetti legati alla difficoltà di affidamento alla famiglia o alla persona di riferimento all'atto della dimissione e, quindi, scongiurare svantaggi legati ad un sovraccarico funzionale del pronto soccorso".

Per Walter Messina, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera si tratta di "un ulteriore passo volto al miglioramento dell'organizzazione dell'area di emergenza, che, spesso, deve fronteggiare situazioni di particolare delicatezza sul piano sociale in tempi rapidi e nonostante la nota carenza di personale. E' anche un progetto che funge da strumento precoce di rilevazione dei fattori di rischio, consentendo di estrarre dati di contesto che non possono che costituire informazioni preziose a beneficio della clinical governance complessiva, oltre ad incrementare l'efficienza del funzionamento del pronto soccorso".