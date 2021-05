Una nuova area all'Orto Botanico: sarà dedicata all'architetto Rosanna Pirajno

Ideare una nuova area, dedicata all'architetto e intellettuale Rosanna Pirajno (scomparsa nel 2018) all'interno dell'Orto Botanico. Questa la sfida cui dovranno rispondere le proposte inviate dai progettisti che parteciperanno alla call “Il Mediterraneo, ovunque” lanciata dall’Università e dalla Fondazione Radicepura. Il bando è dedicato ad esplorare la funzione sociale e culturale che lo storico museo del verde è chiamato a svolgere nel XXI secolo, ponendo al centro il ruolo della biodiversità in un tema di progettualità urbana e periurbana. Arriva a distanza di oltre un secolo dall'ultimo ampliamento, risalente al 1906.

Gli spazi che i progettisti sono chiamati a ideare interessano l’area compresa tra la via Tiro a Segno, che la separa dal confine sud-orientale dell’Orto, e il corso del Fiume Oreto. "Dovranno essere innovativi, attraenti, fruibili, e - spiegano dall'Università - prevedere la presenza delle diverse vegetazioni di macchia mediterranea del mondo, con particolare attenzione alle specie endemiche e/o rare minacciate di estinzione della flora vascolare siciliana e della regione mediterranea".

Il bando completo

La call si inserisce nell’ambito di weTree, un progetto nazionale nato dall’incontro tra Resilientia Naturae e Rose Quadrate, su iniziativa di Ilaria Borletti Buitoni (presidente dell’associazione weTree e vicepresidente Fai), Maria Lodovica Gullino (docente di patologia vegetale, dirige il Centro di competenza agroinnova dell’Università di Torino) e Ilaria Capua (scienziata, dirige il Centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida), e che prevede il coinvolgimento dei sindaci italiani in un Patto in cui si impegnano a promuovere lo sviluppo di nuove aree verdi pubbliche valorizzando al contempo la competenza femminile. Secondo tale spirito, il bando è rivolto a singole professioniste o a team con una prevalente partecipazione femminile di architetti del paesaggio, agronomi, garden designer, botanici, urbanisti, ingegneri e tutti coloro che abbiano le competenze per progettare e realizzare un giardino. E' aperto fino alle 12 del 30 agosto 2021. La selezione delle proposte sarà comunicata l’11 settembre. La partecipazione è gratuita.