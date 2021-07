Dopo il nubifragio esplode un tubo a Bagheria: manto stradale sollevato

Un tubo è scoppiato a Bagheria a causa del nubifragio di questa notte. E' successo lungo corso Baldassarre Scaduto, la strada che collega Bagheria ad Aspra, nello stesso tratto dove ci fu un intervento nello scorso aprile. "Ma in quella occasione il tubo non era stato oggetto dei lavori - dicono dal Comune di Bagheria -. Il tubo appartiene alla conduttura della fognatura, quello precedente era delle acque bianche. I due eventi non sono collegati. I lavori di aprile sono stati eseguiti a regola d'arte. Il manto stradale, in questo nuovo guasto dovuto al nubifragio, per effetto della rottura, si è sollevato".

Dal Comune di Bagheria sottolineano: "Per proteggere l'incolumità pubblica e per fare eseguire al meglio i lavori ed in tempi brevi, si stimano un paio di giorni, sarà necessario tener chiuso il tratto. Gli automobilisti che dovranno recarsi da Bagheria ad Aspra e viceversa potranno utilizzare la via Perez verso Mongerbino, oppure corso Italia da Ficarazzi".