VIDEO | Furgone intrappolato nell'acqua in via Imera: arrivano i vigili del fuoco col canotto

Un uomo è stato messo in salvo nelle prime ore di questa mattina: era rimasto bloccato col suo mezzo nella strada allagata. Non è stato l'unico episodio del genere: la città è in ginocchio a causa del violento nubifragio che si è abbattuto dopo le 4