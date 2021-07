Violento nubifragio si abbatte nella notte, è il caos: strade allagate e città sott'acqua

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco, centralino preso d'assalto. Segnalati disagi soprattutto in viale Regione, dove i sottopassi sono stati chiusi per precauzione. Furgone intrappolato in via Imera

La mente è tornata al giorno del Festino di un anno fa. Tuoni, lampi e fulmini: un nubifragio si è abbattuto su Palermo nella notte provocando numerosi disagi. Allagamenti e alberi caduti: sono stati parecchi gli interventi per vigili del fuoco e vigili urbani in diverse zone della città. Diverse auto sono rimaste bloccate nelle strade che si sono completamente allagate.

La violenta pioggia è arrivata intorno alle 4. Sono stati segnalati disagi soprattutto in viale Regione, dove i sottopassi sono stati chiusi per precauzione dalla polizia municipale ma anche a Ciaculli, in zona Oreto, a Tommaso Natale e in via Ugo La Malfa. Allagamenti registrati pure a Borgo Nuovo. Strade come torrenti in piena - come spesso succede dopo le piogge - anche in via Imera, dove un furgone è rimasto impantanato nell'acqua per ore, e in via Colonna Rotta dove in alcune situazioni l'acqua è entrata dentro gli appartamenti.

"Abbiamo effettuato un centinaio di interventi in cinque ore - dicono dai vigili del fuoco -. A causa delle forti piogge che hanno colpito Palermo e parte della sua provincia, le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 4 del mattino per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi allagati e per operazioni di prosciugamento. Operazioni di soccorso sono ancora in atto, nessuna criticità rilevante da segnalare comunque".

Disagi anche in provincia, come a Carini e Capaci. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto con numerose chiamate per richieste di soccorso. Sia ieri che due giorni fa la Protezione civile aveva diramato un bollettino di allerta meteo. E la pioggia puntualmente è arrivata.