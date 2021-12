Nubifragio a Palermo, esonda il Papireto e si allaga il centro: interviene l'Esercito

Il nubifragio che si è abbattuto sulla Sicilia ha messo in ginocchio anche Palermo ed è scattato l'intervento dell'Esercito. Nuclei ricognizione del quarto Reggimento Genio sono entrati in azione ieri sera per la valutazione delle prime azioni d'urgenza in città e in provincia a causa della eccezionale ondata di maltempo, a protezione delle abitazioni e delle attività commerciali.

Ieri sera l'Esercito è intervenuto al Papireto dove sono stati segnalati numerosi disagi, con il canale ostruito e l'acqua che si è riversata sulla carreggiata. Diverse strade del centro si sono allagate. C'è stato anche un sopralluogo dei tecnici del Comune, che hanno richiesto l'intervento dei mezzi dell'Esercito. L'Amap ha pulito le caditoie per far defluire l'acqua. Situazione più grave in via Matteo Bonello, in zona Cattedrale, dove l'Esercito è intervenuto per scongiurare il rischio allagamento in diverse abitazioni.

Sempre ieri sera alla Protezione civile regionale è arrivata la segnalazione di una frana sulla statale 113 nei pressi dell'uscita di Cefalù. In azione diverse squadre per sgomberarla.

Disagi ovunque a Palermo da via Lincoln, dove la furia dell'acqua ha scoperchiato un tombino, a via Michelangelo dove la strada si è allagata. Nella notte un cratere si è aperto in via Messina Marine e diverse auto ci sono finite dentro. La voragine non è stata segnalata e a farne le spese sono stati diversi automobilisti. Tragedia sfiorata in piazza Kalsa: il vento e l'acqua hanno sradicato un albero e un palo della luce distruggendo auto