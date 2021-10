VIDEO | La pioggia flagella Palermo, strade come fiumi e auto intrappolate: le immagini dei lettori

Le segnalazioni, dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla città, arrivano da vari quartieri. C'è chi non riesce ad andare via dal luogo in cui si trovava, chi racconta di acqua alta 70 centimetri e di tombini saltati