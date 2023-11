Un amore nato a Romagnolo lungo 70 anni: il matrimonio da record dei nonni Nino e Lena

Nozze da record a Palermo: 70 anni di matrimonio per i coniugi Giudice. E' grande festa a Borgo Nuovo per un anniversario che profuma di storia. A segnare il traguardo, tutto da festeggiare in famiglia, sono Nino Giudice e Maddalena Di Marco: 94 anni lui, 91 lei. Un amore lungo una vita intera, nonostante le difficoltà.

Nonno Nino, dopo essersi congedato da militare volontario, nei primi anni '50 inizia a lavorare in un panificio di Romagnolo. E' lì che conosce nonna Lena, sua giovanissima cliente, che di mestiere faceva la sarta (e lo è stata fino al 2012, quando è poi andata in pensione) e che proprio in quel panificio faceva ogni giorno colazione. Qualche sguardo accompagnato ad alcuni sorrisi sono stati la scintilla che ha fatto sbocciare il loro amore.

Convolati a nozze nell'ottobre del 1953 quando lui aveva 24 anni e lei 21, ieri hanno festeggiato insieme alla propria numerosa famiglia il loro anniversario, quello che nel gergo comune viene definito nozze di titanio: quattro figli (le prime tre femmine e l'ultimo un maschio), otto nipoti e due pronipoti, nell'era dei matrimoni lampo hanno vissuto 70 anni di puro amore e armonia.