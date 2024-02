VIDEO | A Unipa è record di matricole, smartwatch per la sicurezza degli studenti e un nuovo polo residenziale

Record di matricole, una nuova offerta formativa, maggiore internazionalizzazione e una didattica innovativa, con investimenti per la sicurezza degli studenti e di tutto il personale attraverso l'installazione di quasi 600 telecamere, di sistemi di video analisi intelligente e di smartwatch che permettano una localizzazione accurata e il tempestivo intervento delle forze dell'ordine in caso di emergenza. Sono alcune delle novità del nuovo anno accademico dell'Università palermitana, annunciate questa mattina dal rettore Massimo Midiri allo Steri.

“Le politiche e le strategie messe in atto da questa governance - ha detto il rettore - sono pienamente confortate dagli ottimi risultati, delle tendenze sempre più favorevoli e dalla continua crescita dell’attrattività del nostro Ateneo. Sono i numeri a parlare. Basti pensare che abbiamo nettamente superato la quota di 11.550 nuovi matricole, cifra mai raggiunta nell’ultimo decennio. Inoltre, dall’ultimo report degli immatricolati fornito dall’Ufficio Statistico del MUR gennaio 2024 Unipa risulta essere il mega-ateneo a più alta crescita relativa nell’ultimo anno in tutto il territorio nazionale. La già ampia offerta formativa si arricchisce dal prossimo anno accademico di undici nuove iniziative nel complesso delle sedi della Sicilia occidentale, rafforzando la proiezione internazionale anche con cinque nuovi corsi interamente in lingua inglese. In questi ultimi due anni sono stati eseguiti numerosi interventi sulle aule e sulle strutture esistenti e stiamo lavorando investendo in edilizia e su progetti inerenti a nuove acquisizioni, anche nei poli territoriali".

"Ci siamo attrezzati con sofisticate tecnologie - ha aggiunto - che ci consentono di realizzare nuovi percorsi di conoscenza immersivi e didattica innovativa. Grazie all’incremento di strumenti evoluti, a partire dalla videosorveglianza e ai device, stiamo aumentando il livello di sicurezza per la comunità universitaria e per la cittadinanza. L’attenzione alle persone è confermata dal potenziamento delle iniziative, come il nuovo Centro di Ateneo per le Neurodiversità e Disabilità, per garantire a tutte e a tutti il diritto a un ambiente confortevole, inclusivo e in grado di valorizzare le individualità senza lasciare indietro nessuno. A questo proposito e al di là delle attività di orientamento stiamo svolgendo un’intensa attività congiunta con le scuole sulle metodologie di apprendimento per favorire il passaggio degli studenti all’università. Siamo consapevoli e orgogliosi dei nostri tanti punti di forza in questa stagione di rinnovamento. Proseguiamo su questa strada aumentando ancora ulteriormente il nostro impegno per il futuro dei nostri giovani in un continuo sviluppo dell’Ateneo e del territorio”.

Record di immatricolazioni

Nell’anno accademico 2023/24 le nuove immatricolazioni ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico risultano pari, a metà febbraio, a 11.562 (record assoluto per l’Ateneo), con una crescita pari al 5,7% rispetto all’anno precedente. In particolare, le immatricolazioni nelle lauree triennali sono state pari a 9.454 (+3,7% sull’anno precedente) e quelle nelle lauree magistrali a ciclo unico, sono state pari a 2.108 (+13,3%). La crescita di immatricolati rispetto a 5 anni fa risulta pari così a quasi il 30% (29,7%) superando abbondantemente i livelli pre-pandemia. Anche il numero di iscritti alle lauree magistrali risulta in crescita, in quanto pari a 2.763 studenti già iscritti contro i 2.718 dello scorso anno a cui si potrebbero aggiungere ulteriori 480 studenti iscritti con riserva che potranno perfezionare l’iscrizione al termine della sessione straordinaria di marzo 2024.

Nuova offerta formativa 2024/2025

L’offerta formativa di UniPa per il prossimo anno accademico propone 11 nuovi corsi di laurea che si aggiungono alle 16 già avviate lo scorso anno. In particolare, saranno attivate, nel complesso delle sedi della Sicilia occidentale, 5 nuovi corsi di laurea triennale, 3 di laurea magistrale a ciclo unico e 3 di laurea magistrale biennale. Nella sede di Palermo, si attiveranno il nuovo corso triennale di Ingegneria Aerospaziale (L9, accesso libero), quello, sempre triennale, di Educazione Professionale in campo socio-sanitario (L-SNT/2, numero programmato di 20 studenti), e, soprattutto, il corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Medicina Veterinaria (LM-42, numero programmato di 50 studenti). Quest’ultimo è un corso che intercetta una domanda sempre crescente per la professione di medico veterinario sinora solo parzialmente soddisfatta dalla unica sede regionale esistente di Messina. Due importanti novità riguardano anche i corsi di laurea magistrali biennali. Sarà istituito un nuovo corso ad accesso libero in Statistica e Data Science nelle classi LM-82 e LM-DATA per formare figure di data scientist e data manager, molto richieste dal mondo del lavoro, in grado di produrre, gestire ed analizzare flussi informativi diversificati provenienti dai cosiddetti big data. Infine, novità assoluta nel panorama nazionale, in convenzione con gli atenei di Venezia Ca’ Foscari e Roma Tre, sarà istituito il corso di Scienze Pedagogiche per Assistenti alla Comunicazione (LM-85, numero programmato di 114 studenti), rivolto in particolare alla comunicazione con soggetti con problemi di sordità attraverso la traduzione e interpretazione della Lingua dei Segni Italiana (LIS). Da segnalare anche l’aumento di immatricolati che ci si aspetta dall’incremento del numero programmato (+53 posti, per complessivi 280) per la laurea triennale in Ingegneria informatica e l’eliminazione del numero programmato nel corso di laurea triennale in Ingegneria biomedica.

Si rafforza la proiezione internazionale

Dal prossimo anno accademico verranno attivati almeno altri 5 tra nuovi corsi e nuovi curricula interamente in lingua inglese (nel campo dello studio delle migrazioni, della scienza dei dati, dell’analisi e gestione ambientale e dell’ingegneria chimica). Ciò porterà le iniziative rivolte prevalentemente verso l’ambito internazionale a 21. Il numero di immatricolati con titolo estero è sensibilmente cresciuto nell’anno in corso, passando da 273 a 358, un aumento che, in termini percentuali, risulta pari al 31,1%.Negli ultimi quattro anni vi è stato anche un incremento notevole di iscritti stranieri a corsi di dottorato, con una media per gli ultimi tre cicli (37°,38° e 39°) pari a 55 a fronte di un valore pari a 33 nel 36° ciclo, in provenienza da oltre 20 paesi diversi. L’offerta formativa a contenuto internazionale nel 2024/25 si sostanzierà in 700 insegnamenti erogati in lingua straniera, circa 1000 accordi internazionali per la mobilità intra-UE (misura KA131), numerose iniziative rivolte ai paesi extra-europei canalizzate con l’azione KA171, oltre 60 doppi titoli con 28 diversi paesi, due joint degree (uno in costruzione con finanziamento Erasmus Mundus) nonché una rilevante partecipazione annuale dei docenti ai progetti della KA2 Erasmus+.

Innovazione della didattica

Con un investimento di 1,3 milioni di euro l’Ateneo si è dotato di tredici aule didattiche allestite con tecnologie innovative, tre aule per la didattica immersiva, un’aula per la didattica ibrida, una sala regia mobile. Vengono così realizzati nuovi percorsi di apprendimento immersivi, coinvolgenti ed interattivi, esplorando ambienti 3D, simulati al computer, per molteplici applicazioni, non solo in ambito didattico, nonché la possibilità per gli studenti di cimentarsi con tecnologie emergenti dalle rilevanti potenzialità comunicative e tecnologiche. Docenti, studenti e personale possono disporre di una user experience omogenea e standardizzata e di integrare i contenuti formativi tradizionali con la realtà virtuale.

Investimenti in edilizia

Il 2024 vede l’avanzamento di importanti investimenti che aumenteranno la dotazione di spazi amministrativi, didattici, laboratoriali e di studio. Tra questi, verrà completato nell’anno l’intervento del Consorzio agrario di via Archirafi, il lotto A del Campus “Biotecnologie, salute dell’uomo e scienze della vita” , finanziato dalla Regione Siciliana per 10 milioni, che restituirà spazi un tempo abbandonati per decenni e occupati abusivamente, per complessivi 4.600 metri quadrati destinati a laboratori all’avanguardia nel campo della chimica farmaceutica. L’intervento complessivo riguarda anche i lotti B e C dello stesso Consorzio, in via Archirafi, i cui lavori sono pure in corso, e che saranno prevalentemente dedicati alle funzioni didattiche, dove confluiranno molte delle attività di studio che già afferiscono all’asse di via Archirafi, interessato da un più ampio progetto di recupero e di miglioramento della vivibilità e della sicurezza di tutta l’area, avviato in sinergia con il Comune, che sta portando alla progressiva pedonalizzazione dell’asse, compresa la realizzazione di un percorso tattile per ipovedenti. Sono pure iniziati i lavori appaltati lo scorso anno e relativi al restauro dell’ex Convento della Martorana, in pieno centro storico, per quasi 19 milioni, grazie ai quali sarà restituito alla città un immobile di straordinario interesse storico-architettonico, dove verranno realizzati spazi amministrativi, didattici e di studio, ma anche spazi museali ed espositivi di pregio. Ancora, l’Ateneo ha concordato con il Comune di Palermo il rinnovo del comodato d’uso, per 30 anni, dei locali del Collegio San Rocco, in Via Maqueda, sede del dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Video sorveglianza e video analisi intelligente

Unipa ha attivato, con un investimento di 2 milioni di euro una piattaforma di video sorveglianza e di controllo degli accessi centralizzata che riguarda 5 aree cittadine, suddivise in 11 zone di interesse outdoor e indoor, composto da quasi 500 telecamere intelligenti, 150 telecamere classiche e 400 serrature intelligenti, che consente di incrementare con strumenti evoluti e in modo significativo il livello di sicurezza grazie alle possibilità di classificazione e sotto-classificazione di oggetti, individui e veicoli.

Sicurezza delle persone

L’Ateneo ha adottato una soluzione di sicurezza e assistenza personale (Xsona Guardian) che mette al centro la sicurezza degli individui. Questa tecnologia fa ricorso ad apparati innovativi semplici da usare e indossare come i tradizionali device personali come smartphone o smartwatch. Grazie a questi apparati, all’apposita app e ad una control room per il monitoraggio e gli interventi, Xsona guardian implementa un vero e proprio ecosistema evoluto e trasparente per una maggiore sicurezza all’interno e all’esterno della sede universitaria. In particolare, le caratteristiche principali della soluzione sono la capacità di una risposta rapida ed efficace, la possibilità localizzazione accurata e l’integrazione con il sistema di videosorveglianza.

Inclusione, pari opportunità e politiche di genere

Sono state realizzate numerose azioni in diversi ambiti. Didattica: potenziamento dell’offerta formativa sui temi dell’inclusione e dei gender studies (ad esempio: Lezione Zero 8 marzo per la diffusione della cultura dei diritti e della parità (lezione rivolta a tutta la comunità di Unipa e trasmessa in streaming in Ateneo); Corsi di competenze trasversali; corsi di formazione per il personale TAB; Dottorato di ricerca in Studi di genere. Ricerca: potenziamento delle ricerche sulle tematiche dell’Inclusione e delle pari opportunità e dei gender studies. Dottorato di ricerca in Studi di genere. Centro Artemisia per gli studi e le politiche di genere (attivato a fine dicembre: una struttura che comincerà ad operare entro poco tempo e che ha lo scopo di coordinare e incentivare – in un’ottica multidisciplinare e ‘trasversale’ le attività svolte in Ateneo sui temi del genere e delle pari opportunità. Servizi: Sportello contro le discriminazioni, molestie e violenza di genere; consigliera di fiducia; servizio psicologico integrato di Ateneo; centro di Ateneo per la disabilità e Neurodiversità; asilo nido.

Benessere, sport e socialità

Nel campus di viale delle Scienze sono già installati due tavoli da ping pong e alcune attrezzature sportive, che verranno nel breve periodo integrate da altre già ordinate. È in fase di realizzazione, con la messa in opera della segnaletica stradale orizzontale, la pista ciclabile, ed è in atto uno studio di fattibilità, d’intesa con la Soprintendenza, per la realizzazione dei campetti di padel e basket. Per favorire la fruizione degli impianti sportivi del CUS e facilitare la mobilità della comunità universitaria è stato attivato il servizio navetta che collega il Campus di Viale delle Scienze al CUS ed è in fase di progettazione, d’intesa con il Comune, un collegamento diretto tra il Campus e il complesso sportivo del Cus. In attesa di implementare e definire nuovi spazi che favoriscano il benessere sportivo all’interno dei plessi universitari, è stata valutata l’opportunità di incrementare le attrezzature a disposizione del Cus acquistandone alcune, già installate, per la realizzazione di un percorso ginnico outdoor. Sono stati, inoltre, stanziati circa 4 milioni di euro per la realizzazione, sempre presso il Cus, di una nuova palestra con spogliatoi, i cui lavori verranno avviati nel prossimo mese di giugno. È stato espletato il primo di quattro bandi trimestrali per l’assegnazione di 200 voucher gratuiti a copertura integrale di altrettanti abbonamenti trimestrali per fruire di tutti i corsi sportivi attualmente attivi al Cus.

Collaborazione con le scuole

Uno degli obiettivi fissati sin dall’inizio del proprio mandato da questa governance è la collaborazione con le scuole in un’ottica di continuità nella verticalità del percorso di formazione. Questa interazione, al di là delle iniziative volte all’orientamento degli studenti, è stata pensata soprattutto nei termini di una riflessione congiunta sulle metodologie di apprendimento e su attività da svolgere congiuntamente. Le sinergie intraprese con gli Istituti scolastici hanno portato a due principali linee di intervento: la costituzione di un Osservatorio permanente, con la fondamentale collaborazione dell’USR Sicilia, composto da alcuni docenti universitari di settori scientifici legati alla didattica delle discipline che lavorano sinergicamente con i docenti della scuola che insegnano le stesse discipline.

Personale tecnico-amministrativo in aumento

L’importante piano straordinario programmato per il reclutamento e le progressioni ha permesso, per la prima volta, di invertire la progressiva tendenza alla riduzione della numerosità del personale TAB che dal gennaio, per effetto delle numerose cessazioni, ha subito un vero e proprio crollo, partendo da 1554 unità fino a raggiungere il valore minimo di 1294 unità nel giugno 2023. Negli ultimi sei mesi, tale numero è finalmente tornato a crescere, risalendo già oggi fino a 1.351 unità, con la prospettiva, a breve, di tornare a superare le 1500 unità con l'effettivo impegno dei punti organico programmati per il 2023 e 2024.