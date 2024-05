Torna la "Notte dei musei", tanti luoghi da visitare di sera pagando soltanto un euro

Torna sabato prossimo (18 maggio) l'atteso appuntamento con la "Notte europea dei musei", durante la quale anche parchi archeologici e siti storici della Regione apriranno le porte di sera, al costo simbolico di un euro, offrendo visite guidate, mostre speciali, performance artistiche, laboratori per bambini e tanto altro. Un'opportunità unica quindi per esplorare le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee. L'iniziativa nasce con il patrocinio dell'Unesco, del Consiglio d'Europa e dell'Icom (International council of museums).

Ecco le principale iniziative a Palermo ed è consigliabile verificare orari di apertura e delle proposte di visita sulle pagine web o Facebook delle singole strutture museali. Apriranno le porte il Museo archeologico Salinas (19-23) con percorsi guidati alle 20 e alle 21.30 e con visita al cantiere aperto di restauro della statua di "Diana cacciatrice", il Museo d'arte contemporanea a Palazzo Belmonte Riso (19-24) con visite guidate alle 20 e alle 21.30 alla scoperta di 60 anni di storia dell'arte da Jannis Kounellis, Richard Long, Christian Boltanski, ai siciliani Carla Accardi, Pietro Consagra, Antonio Sanfilippo e Emilio Isgrò.

Saranno aperti anche il Villino Florio e il Villino Favaloro, dalle 18 alle 24 e il Centro regionale progettazione e restauro, che aprirà la propria sede di Palazzo Montalbo, dalle 19.30 alle 23.30, con una visita guidata ai laboratori di diagnostica e di restauro, oltre che la biblioteca, alle 20 e alle 21.30. E ancora la Sovrintendenza per i Beni culturali manterrà l'apertura continuativa fino alle 22 del Chiostro dei Benedettini a Monreale, con visite guidate alle 20 e alle 21.30.

In provincia, invece, aperti il Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato fino alle 22, con l'Antiquarium e il museo Pirro Marconi di Himera, l'Antiquarium di Solunto, quello di Monte Jato, il Museo archeologico della Valle dell'Eleuterio a Marineo, le Terme arabe a Cefalà Diana.