Cefalù, con i fondi del Pnrr via al finanziamento del progetto per le notifiche digitali

Un nuovo servizio pubblico che mira alla digitalizzazione è stato finanziato al Comune di Cefalù. Si tratta del progetto "Next Generation Eu", che consentirà di attivare le notifiche digitali da inviare dalla pubblica amministrazione ai cittadini.

La Piattaforma notifiche digitali, finanziata con fondi Pnrr con 32.589 euro, consentirà di inviare notifiche utilizzando i canali dematerializzati come e-mail, sms o notifiche all'interno dell'app Io ma anche di automatizzare e semplificare l'invio delle raccomandate cartacee.

Ma non si fermano qui le novità. Sotto il profilo della digitalizzazione il Comune, con altri 20.344 euro sempre del Pnrr, ha aderito alla Piattaforma digitale dei dati, ovvero lo strumento di cui gli enti pubblici si avvalgono al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali nelle banche dati a loro riferibili, nonché la condivisione dei dati con i soggetti che hanno diritto di accedervi per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese.