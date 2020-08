Dieci anni senza Norman, serata per il dottorando al circolo Trinacria: "Impossibile dimenticarlo"

Norman Zarcone, a quasi dieci anni dalla sua morte (la data della ricorrenza sarà il prossimo 13 settembre e sarà commemorata dal Comune di Palermo), verrà ricordato con una manifestazione di carattere culturale e musicale.

Sabato 29 agosto il dottorando suicida in opposizione alle baronie universitarie rivivrà, a pochi giorni dalla data della sua protesta infocata, al Circolo nautico SSD Palermo Sport (Trinacria) del lungomare Cristoforo Colombo 5159. Dove lavorava come bagnino d’estate, dove ancora oggi la gente lo ricorda con i libri di filosofia in mano durante le pause, prima di tornare a casa, cenare e rimettersi a studiare. Così lo ricorda anche Giovanni Liguri, amico-collega di Norman al Trinacria e presidente dell’Associazione culturale che porta il suo nome. Norman coniugava studio e lavoro, con l’umiltà dei forti e l’ etica del lavoro ( sono parole di Norman) da apprendere come bagaglio di vita. La manifestazione avrà per titolo: “A Norman, Ci vuole un caos dentro di sé per generare una stella danzante” (sentenza presa in prestito da Friedrich Nietzsche).

Il programma (inizio ore 19.30)



- Dibattito su meritocrazia e potere accademico

(Ore 21 )

- Ernesto Maria Ponte

- Marco Canzoneri dramaturg

- Duo di chitarra classica Dario Macaluso-Paolo Romano

- Power Zone (Band)

- Norman Zarcone Rock Orchestra