Nordio al congresso Anm: "Separazione carriere nel programma elettorale, ma il percorso è lungo"

La separazione delle carriere dei magistrati accende il dibattito anche nel secondo giorno del trentaseiesimo congresso dell'Anm che si svolge a Palermo. Sul tema, dopo i dubbi espressi ieri dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, è intervenuto il ministro della Giustizia Carlo Nordio presente oggi al Marina Convention Center al molo trapezoidale: "La separazione delle carriere dei magistrati - ha detto - è nel programma elettorale. E' sicuramente un percorso lungo perché richiede una revisione costituzionale. Sarà fatta nel principio della dichiarazione di Bordeaux".

Nordio: "Assoluta indipendenza del pm principio non negoziabile"

Secondo Nordio "è la stessa dichiarazione di Bordeaux che prevede una netta distinzione tra pubblico ministero e giudice. Ma essa stessa prevede, e per me è un principio non negoziabile, che via sia una assoluta indipendenza del pubblico ministero nei confronti di qualsiasi autorità, a cominciare dal potere esecutivo. Questo è un dogma non trattabile per me". Incerti i tempi per la riforma. "In questo momento - ha proseguito Nordio - si stanno affollando vari provvedimenti di vari tipi. Siamo in campagna elettorale che riduce di molto le possibilità di riunione del Parlamento e dello stesso governo, quindi su questo non ho una data".

Frasca: "Separazione carriere inutile e dannosa"

Di diverso avviso il presidente della Corte d'appello di Palermo Matteo Frasca, anche lui intervenuto oggi al congresso dell'Anm: "Tutto si tiene. Una magistratura autonoma e indipendente interpreta e applica la legge garantendo imparzialità. La separazione delle carriere è un intendimento inutile e dannoso. Una magistratura debole non può garantire diritti e legalità in modo efficiente". Secondo Frasca "viviamo una forma di antagonismo tra poteri dello Stato Ma la magistratura non vuole lo scontro, piuttosto rivendica il diritto dovere di svolgere la funzione di controllo della legalità nel perimetro tracciato dalla Costituzione".

Sava: "La magistratura saprà tenere la schiena dritta"

Successivamente al dibattito è intervenuta Lia Sava, procuratore generale di Palermo. ""Bisogna tenere insieme e non separare le funzioni, quella del giudice e quella del pubblico ministero - ha affermato Sava -. Sono certa che la magistratura tutta, autonoma e indipendente, con orgoglio e con la schiena dritta, che abbiamo saputo mantenere nei momenti più difficili, saprà proseguire in questa univoca direzione, a dispetto del resto. Siamo consapevoli più che mai in questo momento storico che ognuno deve fare la sua parte con pazienza e responsabilità".

Greco: "Eccessivo ricorso a criteri aritmetici per valutare i giudici"

Al dibattito ha preso parte anche Dario Greco, presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati: "L’eccessivo ricorso a meri criteri aritmetici nella valutazione dei nostri giudici - ha detto nel suo intervento Greco - in cui ciò che è importante è la quantità e non certo la qualità della decisione giudiziaria, snatura il vero fine dell’esercizio della giurisdizione, che deve restare sempre quello di fare e dare giustizia. In questo senso, magistrati e avvocati devono condurre una comune battaglia per far sì che le vere riforme della giustizia non siano più epocali, ma possano garantire il buon funzionamento delle sedi giudiziarie, eliminando le vere ragioni delle inefficienze e restituendo la corretta fiducia nella giustizia, in tutti coloro che varcano le soglie dei tribunali”.

De Lucia: "Separazione carriere problema non fondamentale"

A margine del congresso interviene anche il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia: "Il presidente dell'Anm ha messo in luce tutta una serie di elementi di criticità. Delle riforme si parla ma finché non abbiamo un testo scritto, ragionare su cosa in concreto si vuole fare diventa pressoché inutile. In questo momento tra i tanti problemi che ha la giustizia non mi pare che quello di separare le carriere unite dall'unità d'Italia sia quello fondamentale".