Nonno Giuseppe non si ferma, dopo la laurea riceve la Tessera preziosa del Mosaico Palermo

Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dall'assessore alle Culture, Mario Zito, e alla presenza del pro rettore Fabio Mazzola, ha consegnato la pergamena della Tessera preziosa del Mosaico Palermo a Giuseppe Paternò, neolaureato in Storia e filosofia all'età di quasi 97 anni, con una tesi sui luoghi storici della città.

"Con questo riconoscimento - ha detto Orlando - vogliamo rendere onore al neo-laureato non solo per la sua età e per il curriculum accademico eccellente, ma soprattutto per il suo essere simbolo dei tanti palermitani che vivono con amore e profondità il proprio attaccamento a Palermo e alle sue radici culturali, ma che allo stesso tempo sanno guardare lontano, ampliare il proprio orizzonte culturale e umano".

"Studiate - ha detto Giuseppe Paternò, rivolgendosi ai giovani - e non arrendetevi davanti agli ostacoli che immancabilmente si presentano nella vita. Avete il futuro davanti".

