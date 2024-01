La guerra, le bombe, le nozze di diamante: festa per i 100 anni di nonna Rosa

Una maxi festa per i suoi primi 100 anni. Mentre la scienza si interroga sull'elisir di lunga vita e avanza ipotesi che chiamano in causa alimentazione, geni e stile di vita, la città festeggia un'altra centenaria. Lo fa con una grande torta e il sorriso di Rosa Ferrante, nata a Palermo il 14 gennaio 1924. Figlia di padre operaio e di madre casalinga, ha vissuto sempre in città, in via Carini, nel centro storico. Dai genitori ha appreso tanti valori, come l'onesta e il rispetto verso il prossimo, che l'hanno portata a condurre una vita dedicata alla famiglia e a camminare a testa alta, affrontando qualsiasi tipo di situazione o controversia.

Prima di sei figli, ha avuto anche la possibilità di studiare, frequentando per due anni il liceo classico Vittorio Emanuele II e i restanti anni al magistrale. La guerra ha segnato la sua vita, sfollando anche a Favara, paese nativo della madre. Nonostante i bombardamenti e il periodo difficile, lei , con la sua famiglia, è riuscita a superare questo travaglio storico non indifferente, sia dal lato economico, sia da quello emotivo, riuscendo sempre ad essere orgogliosa di se stessa.

"Rosa - raccontano i familiari - è stata fidanzata per ben 7 anni, dal 1944 al 1951, anno in cui ha celebrato il sacramento del matrimonio con il marito Antonio Castelli, con cui ha condotto una vita insieme per 60 anni. Hanno festeggiato le nozze di diamante nel 2011. Dal matrimonio sono nati due figli, Giovanni, attuale professore di matematica in pensione e Olga, impiegata statale laureata in legge. Circondata dall'affetto dei 4 nipoti e di 6 pronipoti, Rosa conduce attualmente una vita serena, godendosi a pieno la sua esistenza, senza farsi mancare nulla. Di certo la forte temperanza data dal suo carattere e la forza di volontà che la contraddistingue, insieme a una vita sana ed equilibrata, l'hanno portata ad arrivare a festeggiare questo traguardo importante".