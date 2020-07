"Non ce n'è Coviddi!": ecco il videogioco per salvare Mondello dal virus

Alzi la mano chi a Palermo in questi mesi non ha mai sentito l'espressione "Non ce n'è Coviddi". Adesso la frase-tormentone pronunciata da una signora palermitana, Angela, durante un'intervista televisiva a Mondello sul tema Coronavirus, si trasforma in videogioco (dopo esser diventata remix musicale, meme sui social e perfino fonte di ispirazione per souvenir).

Clicca qui per giocare

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ormai famosa Angela - che sosteneva l’inesistenza del virus a Palermo con la frase “Non ce n’è Coviddi” - è ora la protagonista di un videogame interattivo. Protagonista la web agency dei giovani, Hexaweb. Un passatempo molto semplice: bisogna aiutare Angela a salvare la spiaggia di Mondello dall’attacco del Covid cliccando sullo stesso virus per scacciarlo prima che la raggiunga. Attenzione: Angela ha solo 3 vite. Ogni 30 virus eliminati, infine, potrà essere sprigionato il potere della signora palermitana cliccando su "Coviddi" (c'è perfino una classifica con i punteggi dei partecipanti).