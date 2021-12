Nomina all'Anci per il sindaco di Termini: Maria Terranova è vice presidente 

Il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, nominato vice presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci). "La notizia - fanno sapere dal Comune - è arrivata questa mattina con una lettera a firma del presidente nazionale Antonio Decaro". "Sono certo - scrive Decaro - che il tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare sempre con maggiore determinazione gli interessi dei Comuni e delle città in un’ottica di affermazione dell’interesse generale del Paese e dei cittadini'".

Il primo cittadino della Città delle Terme all’interno dell’associazione ha già rivestito il ruolo di delegato politico alle pari opportunità. “Sono orgogliosa - commenta Terranova - di questo straordinario riconoscimento. Sono emozionata e commossa per questa nomina che per me significa, prima di tutto, impegno costante e dovere. Un grazie al presidente Antonio Decaro per aver creduto in me. Termini Imerese torna a essere protagonista a livello nazionale”.

Apprezzamento per la nomina arriva anche da Antonino Randazzo, membro del coordinamento Anci Giovani Sicilia: "Sono convinto, condividendo con lei da anni stima e profonda amicizia, che riuscirà a produrre ottimi risultati in linea con quelli ottenuti da prima cittadina mettendo in campo pari professionalità ed entusiasmo. La nomina di Maria Terranova è anche un significativo tributo alla nostra Regione per cui il mio apprezzamento è esteso anche al presidente di Anci, Antonio Decaro".